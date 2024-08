НГУ и Инженерная школа МГУ в 2025-2026 гг. запустят две сетевых программы «Медицинская кибернетика» и «Фармация»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

28 августа на международном форуме технологического развития «Технопром» было подписано соглашение между Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова и Новосибирским государственным университетом о сотрудничестве в области сетевого обучения фармации и биоинформатики. В рамках него уже в течение ближайших двух лет запустят две новых сетевых программы специалитета «Медицинская кибернетика» и «Фармация» с набором студентов в 2025 и 2026 гг. соответственно. Также с сентября 2025 года заработает сетевая программа магистратуры «Промышленная фармация». Появление новых образовательных программ является частью стратегии развития медицинского направления в НГУ, новые возможности для этого откроются благодаря введению в эксплуатацию второй очереди нового кампуса НГУ.

— На базе Института медицины и медицинских технологий НГУ, который был в этом году создан в НГУ, мы будем развивать новые образовательные направления. Наш университет первым в России начал готовить специалистов по биоинформатике и математической биологии. Однако такого опыта в области фармации у нас нет, а также нет должного уровня специалистов. Поэтому уверен, что сотрудничество с МГУ даст толчок к развитию этого нового направления в университете, которое, безусловно, должно развиваться на самом передовом уровне, — прокомментировал ректор НГУ Михаил Федорук.

— Преподаватели говорят, если хочешь чему-нибудь научиться, лучший способ научить этому кого-то ещё. Уверен, что сотрудничество в нашей области, в области биоинженерии и биоинформатики, будет полезно обеим сторонам и позволит нам вырастить новое поколение молодых талантливых специалистов, — прокомментировал Андрей Замятнин, декан факультета биоинженерии и биоинформатики и исполнительный директор Инженерной школы МГУ им М.В. Ломоносова.

Соглашение с МГУ также предполагает разработку и реализацию в сетевой форме программ дополнительного образования и элективов как для учащихся и сотрудников НГУ, так и для внешних слушателей на платной основе. Две образовательных организации планируют оказывать содействие в подготовке кадров высшей квалификации, обмениваться информацией, проводить совместные образовательные мероприятия для школьников и учителей, конференция и т.д. А также проводить лекции, семинары, мастер-классы, практикумы и стажировки с участием ведущих специалистов в области медицинской кибернетики и фармацевтической промышленности на базах НГУ/МГУ и их партнерских организаций.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/ngu-i-inzhenernaya-shkola-mgu-v-2025-2026-gg-zapustyat-dve-setevykh-programmy-meditsinskaya-kibernet/

MIL OSI