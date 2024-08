Материалы к заседанию Правительства 29 августа 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. Об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2024 года



2. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг„»

Законопроект направлен на закрепление оснований для возврата (невозврата) платы за рассмотрение уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг обращений, поданных лицами, которым уступлено право требования потребителя финансовых услуг к финансовой организации.



3. О внесении изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 августа 2024 года №2113-р (в части выделения Минфину России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление бюджету Курской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)

Проект распоряжения предусматривает направление дополнительной финансовой помощи на осуществление выплаты единовременной материальной помощи гражданам Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания.

4. О внесении изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 августа 2024 года №2113-р (в части выделения Минфину России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление бюджету Курской области дотации на осуществление выплаты единовременной материальной помощи жителям Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания)

Проектом распоряжения средства выделяются на осуществление выплаты единовременной материальной помощи жителям Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания.

5. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об исполнительном производстве„ и Федеральный закон “Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации„»

Проектом федерального закона предлагается законодательно закрепить дополнительные меры поддержки лицам, проходящим (проходившим) военную службу в районах проведения специальной военной операции, и членам их семей.

6. О выделении Минстрою России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Оренбургской области

Средства выделяются на возмещение понесённых бюджетом Оренбургской области затрат, направленных на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых повреждены в результате паводка.

7. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области

Средства необходимы для финансового обеспечения оказания гражданам, пострадавшим в результате атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области, единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости.

8. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области

Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение развёртывания и содержания пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан.

9. О проекте федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2025 год»

Проект распоряжения направлен на установление на 2025 год продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в целях определения её размера.

10. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Законопроектом предусматриваются дополнительные требования к концессионным соглашениям и соглашениям о государственно-частном (муниципально-частном) партнёрстве, заключаемым в отношении объектов здравоохранения, в том числе объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения.

11. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона “О защите конкуренции„»

Законопроектом предлагается ввести дополнительный контроль за совершением сделок, осуществляемых крупными финансовыми организациями, стоимость активов (суммарной стоимости активов финансовых организаций, входящих в одну группу лиц) которых превышает значения, установленные Правительством Российской Федерации, в том числе по согласованию с Банком России, независимо от размера активов финансовых организаций, являющихся объектом экономической концентрации.

12. О выделении Минздраву России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Курской области, на территории которой введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию

Средства будут направлены на оснащение государственных медицинских организаций Курской области медицинскими изделиями в связи с необходимостью оказания медицинской помощи пострадавшим.

13. О выделении Минэнерго России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на реализацию мероприятий по формированию аварийного резерва

Выделенные средства будут направлены на закупку оборудования, материалов и кабельной продукции, необходимой для стабильной работы объектов электроэнергетики.

14. О выделении Рослесхозу в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в целях финансового обеспечения затрат субъектов Российской Федерации по тушению лесных пожаров в режимах чрезвычайной ситуации в лесах различного характера

Проектом распоряжения предусмотрено возмещение затрат субъектов Российской Федерации по тушению лесных пожаров в режимах чрезвычайной ситуации в лесах различного характера.

28 августа 2024 года

Содержание пресс-релизов Департамента пресс-службы и референтуры является изложением материалов, представленных федеральными органами исполнительной власти для обсуждения на заседании Правительства Российской Федерации.

