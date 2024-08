Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

На втором этапе строительства трассы Дюртюли – Ачит в Пермском крае, которая войдёт в состав скоростной магистрали М-12 «Восток», продолжается строительство. На сегодняшний день участок готов более чем на 60%, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Новая трасса в Пермском крае – это один из трёх этапов масштабного строительства продолжения дороги М-12 «Восток» от города Дюртюли до посёлка Ачит. На участке протяженностью 93 км работы ведутся круглосуточно. При строительстве задействованы 4,6 тысячи человек и 1,4 тыс. единиц дорожно-строительной техники. Участок готов более чем на 60%, а дорожная одежда устроена на 65 км. Дорожники завершают переустройство инженерных коммуникаций и устройство земляного полотна насыпи», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что на трассе Дюртюли – Ачит в Пермском крае также строятся две транспортные развязки для связи с существующей сетью местных дорог. Одна – на пересечении с дорогой Щучье Озеро – Явгильдино, вторая – с дорогой Голдыри – Орда – Октябрьский. Для удобства автомобилистов организуют две зеркальные многофункциональные зоны дорожного сервиса.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что проводятся работы и по планировке, укреплению откосов, завершено строительство всех водопропускных труб, продолжаются работы на искусственных сооружениях.

«Мостовики заканчивают работы по строительству 31 искусственного сооружения, среди которых 7 мостов, в том числе через реку Малую Сарану. Высота его русловых опор сопоставима с 8-этажным зданием – более 24 м. Кроме этого, уже построены 10 экопереходов тоннельного типа. Их местоположение выбрано с учётом путей миграции диких животных», – сказал Вячеслав Петушенко.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52486/

MIL OSI