Курсы по возобновляемой энергии, кунг-фу и китайскому языку: что еще студенты Вышки изучали на летних школах вузов КНР

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«Мы активно развиваем образовательное и научное сотрудничество с лучшими университетами Китая, – говорит заместитель директора МИЭФ, академический руководитель бакалаврской программы Олег Замков. – Студенческие обмены и летние школы – это прекрасная возможность получить международный опыт, познакомиться со студентами из других стран и почерпнуть новые знания и идеи». Этим летом 24 студента бакалавриата и магистратуры МИЭФ обучались на летних школах ведущих китайских университетов. Мы поговорили с некоторыми участниками летних школ и записали их впечатления.

© МИЭФ

Летняя школа Fudan University в Шанхае Михаил Корж окончил бакалавриат МИЭФ год назад, а в этом году – первый курс магистратуры МИЭФ. По итогам первого семестра Михаил как один из лучших студентов МИЭФ победил в конкурсе за право поехать в летнюю школу Fudan University в Шанхае. «Как мне казалось, съездить в Китай – это намного интереснее чем, скажем, в Европу или США, – говорит Михаил Корж. – Слишком у нас разная культура, менталитет и это тем более интересно. Кроме того, университет Фудань оплатил мое обучение, а МИЭФ компенсировал перелет и проживание». Михаил подробно комментирует программу летней школы: «Программа летней школы максимально гибкая – на выбор представляют порядка 30 курсов, из них нужно выбрать не больше трех. Это право, экономика, медицина, политика, история, возобновляемая энергия, китайский язык, а также танцы и кунг-фу. Я выбрал для себя такие курсы, которые я раньше не изучал в МИЭФ и которые имеют специфику Китая: китайская экономика, возобновляемая энергия и кунг-фу. Все предметы мне очень понравились. Опыт обучения в МИЭФ на английском языке очень помог – проблем с обучением и пониманием преподавателей не было».

– Михаил, что самое полезное, что вам удалось вынести из программы обучения в летней школе? Курс по возобновляемой энергии мне очень понравился, поскольку он дал полный и комплексный разбор этой темы. Также было здорово выучить несколько приемов из кунг-фу. Курс по китайской экономике дал хорошее понимание таких важных процессов в Китае как экономические реформы, демография, развитие рынка недвижимости и др. И главное, опыт жизни в другой стране и общения только с иностранцами на протяжении долгого времени. – А вдохновила ли летняя школа на что-то новое, о чем, может быть, раньше не задумывались? По окончании летней школы у меня окрепло желание продолжить обучение за рубежом. В этом случае приходится постоянно выходить из зоны комфорта, искать новые знакомства, что на самом деле интересно и полезно. В академической перспективе в ближайшее время планирую заняться поиском программы PhD.

Летняя школа Research Institute of Economics and Management (RIEM), Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) в Чэнду Мария Рогоцкая закончила 3-й курс МИЭФ и как победитель факультативной программы повышенной академической нагрузки ICEF Academia побывала в летней школе Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) в Чэнду. Мария отмечает, что в учебе ей больше даются те предметы, где есть интуитивное понимание – как, например, финансовые предметы и макроэкономика. «Больше всего в МИЭФ мне нравится чувство коммьюнити, – говорит она. – Круто, что у нас преподают бывшие выпускники – с ними очень легко найти общий язык». Марии легко удалось найти общий язык и со студентами летней школы – магистрами РЭШ и ребятами из Венгрии, с которыми она была в одной группе.

«В университете SWUFE два кампуса, – рассказывает Мария Рогоцкая. – Мы учились в том, который побольше. И он реально большой – там даже есть пруд с гусями. Больше всего мне запомнилась огромная библиотека, где на последнем этаже лежали распечатанные журналы – «Вопросы экономики», AER, QJE, и т.д. Еще понравилось, что там очень много велосипедов и мопедов, и мало машин. На кампусе классные спортивные объекты – мы играли в большой теннис, а другие ребята ходили в бассейн, играли в баскетбол и бадминтон» Кроме занятий в кампусе, ребятам удалось изучить сам город Чэнду. «Благодаря развитой системе метрополитена мы без проблем доезжали до любого места в городе, – рассказывает Мария. – Мы успели и просто погулять по городу, и сходить в туристические места, как, например, улица Джинли. Побывали в сычуаньской опере, а в последний день поехали на чайный рынок и около двух часов сидели, пили и выбирали чай».

Андрей Охлопков, закончивший 2-ой курс МИЭФ, также, как и Мария Рогоцкая, является победителем ICEF Academia, и поездка в летнюю школу университета SWUFE в Чэнду была наградой за победу. Андрей делится впечатлениями: «Меня поразил масштаб университета. У SWUFE огромный кампус – по сути, целый отгороженный от города район, заполненный различными учебными корпусами, зданиями общежитий, тремя большими столовыми, а также магазинами, кафешками, прачечными, спортивными площадками и т.д. Это точно соответствовало одной из целей летней школы – познакомиться с разными сторонами китайской жизни, так же как с экономикой и политикой, чему были посвящены лекции».

Главный вывод, который сделал Андрей Охлопков: «Самое полезное от летней школы – это грандиозный культурный опыт, определенное понимание страны. Китай – совершенно другой мир, и не побывав там и не услышав самих китайцев, этого не понять. Летняя школа дала возможность увидеть, насколько люди из разных стран непохожи друг на друга, но, в то же время, насколько много у нас всех общего. И насколько важно уметь находить эти общие точки и договариваться». Андрей, пожалуй, точнее всех участников летней школы сформулировал ответ на вопрос о китайской еде – насколько она понравилась студентам МИЭФ. Он говорит: «Китайская еда – это отдельная тема. За две недели мы успели ей обрадоваться, почти возненавидеть и снова полюбить».

Третьекурсница Анастасия Дергилёва – еще одна из победителей ICEF Academia и участница летней школы университета SWUFE в Чэнду. Кстати, объясняя свой выбор поступления в МИЭФ, она, кроме программы с прочной основой экономических и математических дисциплин на английском, отметила преподавательский̆ состав и возможность выходить за пределы базовых курсов именно благодаря программе ICEF Academia. Анастасия, так же как другие участники летней школы, не преминула упомянуть масштабы кампуса SWUFE. «Я была поражена природным изобилием и животным миром кампуса, – рассказывает она. – Это целый̆ город, оснащенный всеми удобствами: помимо учебных корпусов и общежитий есть несколько больших столовых, супермаркеты, магазины техники, парикмахерские, больница, почта, спортивный̆ зал, футбольные поля, баскетбольные площадки и около десятка теннисных кортов. Кажется, что мне так и не удалось за две недели обойти всю территорию!»

Анастасия отметила и то, как быстро студенты ее группы из России и Венгрии нашли общий язык и рекомендовали друг другу интересные места для посещения, среди которых были база панд, ирригационная система Дуцзянъянь, музей современного искусства и др. – Анастасия, какой главный вывод из программы участия в летней школе в китайском университете вы сделали? Главное – быть готовым открыться миру, и тогда мир откроется тебе. Нужно не бояться обращаться за помощью, даже если вы не говорите на одном языке, и не бояться пробовать что-то в новой для себя культуре.

Летняя школа School of Business Administration (SBA), Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) в Чэнду Второкурсник Алексей Николаенко прошел отбор и побывал в SBA – School of Business Administration. Алексей особо отмечает возможность, которую дает летняя школа, – побывать в офисах разных китайских компаний, познакомиться со структурой и менеджментом, задать конкретные вопросы сотрудникам. Он говорит: «Обычно в день у нас были одна-две лекции по китайской экономике или культуре. Из лекций самой интересной мне показалась лекция, посвященная объяснению принципов работы и причинам создания цифрового Юаня. Почти каждый день мы ездили в разные китайские компании, где нам про них рассказывали. Офисная среда – полный восторг! Чего только стоит сад внутри здания на 3 этаже!» Алексей также отметил хорошую атмосферу и взаимопонимание в летней школе: «Общались мы с весьма разношерстной компанией студентов из других стран: корейцами, тайцами, бельгийцами, хорватами, бразильцами, словенцами и китайцами. Все ребята, с кем я познакомился, очень приветливые и добрые, открытые. Такими же радушными и доброжелательными были и волонтеры с преподавателями. Удалось познакомиться и пообщаться с местными китайскими ребятами и даже сходить с ними на хоррор-квест. Я получил море совместных воспоминаний и приключений в поездке, хочется повторить!»

Елизавета Ульзутуева, второкурсница МИЭФ, поехала в летнюю школу университета SWUFE с мыслью сравнить западный и восточный менталитет и культуры разных стран. Один из результатов поездки – Елизавета задумалась об изучении китайского языка. «Китайский не похож на остальные языки – в нем нет алфавита, – говорит студентка, – он красив в написании, однако сложен в изучении и произношении, так как имеет 5 тональностей. Но меня он вдохновил».

Елизавета делится другими впечатлениями и выводами: «Больше всего мне понравился уровень технологий и современность университета. Все здания и внутреннее состояние абсолютно обновленное: современные лифты, сцена для лекций, микрофоны, проекторы и экраны… Все устроено максимально комфортно для эффективного обучения. Лекции были интерактивными, иногда мы делились на команды и выполняли задания от учителей, после выступали перед всеми студентами. Отель с включенным европейским завтраком был высшего уровня, с приятным и отзывчивым персоналом. Жили мы по двое в одном номере. В отеле был спортзал. Мы ни в чем не нуждались, за что большая благодарность как нашему университету, так и SWUFE».

Летняя школа Antai College of Economics and Management (ACEM), Shanghai Jiao Tong University в Шанхае Магистранты Михаил Миронов и Данила Карапсин недавно вернулись с Летней школы в Антайском колледже экономики и менеджмента Шанхайского университета ЦзяоТун, Китай. Михаил и Данила рассказывают, как были организованы занятия в университете в Шанхае, будут ли они теперь учить китайский язык и как приготовить китайские пельмени – дамплинги.

Родной город второкурсника магистратуры Михаила Миронова – Санкт-Петербург. Он окончил бакалавриат по программе двойного диплома по экономике НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга и Universitat Pompeu Fabra (Университет Помпеу Фабра) в Барселоне, а также программу дополнительного образования The Experts School of Quants с отличием. Вдобавок к отличной учебе Михаил успевает работать в Проектно-учебной лаборатории «Искусственный интеллект в математических финансах». – Учеба в МИЭФ требует много времени, самодисциплины и работы. Но вы решили вместо отдыха на каникулах в июле поучиться в Летней школе в Китае. Почему? В первую очередь, меня привлекло, что школа интернациональная и там ежегодно собираются лучшие студенты со всего мира. Было заманчиво побывать в Китае, в котором я никогда не был. Также хотелось послушать курсы про особенности истории и экономики Китая. Помимо этого, МИЭФ готов был покрыть все расходы на проживание, перелет и обучение. Я решил не упускать такую прекрасную возможность и не пожалел.

– Расскажите о вашей группе? Кто учился вместе с вами? На программу приехало 44 студента из 18 стран. Все разных возрастов и с разным опытом. В программе участвовали как бакалавры и магистры, так и PhD студенты из различных университетов таких как University of Calgary, University of Sydney, LUISS Business School, University of London, University of British Columbia. – Что бы хотелось отметить из программы? Программа состояла из лекций, культурных мероприятий и экскурсий. Мы прослушали курс лекций по истории и экономике Китая, и занимались китайским языком. Я теперь могу представиться на китайском и задать базовые вопросы! Было интересно побывать в R&D центре компании Huawei, Mihoyo – это китайская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр и ZPMC, крупнейшем в мире производителе портового, морского и судостроительного оборудования. Также нам предстояло подготовить и представить проект, в котором надо было презентовать пути интеграции выбранной страны с экономикой Китая. А на прощальном ужине мы все вместе готовили дамплинги – традиционные китайские пельмени. Получилось вкусно. – Кстати, о китайской кухне. Как вам она, пришлась по вкусу? В первый же день я решился пойти попробовать “Hot Pot”, где приносят различные кипящие бульоны и в них нужно готовить различную еду: мясо, грибы, лапшу и прочее. В первые дни было немного тяжело переносить такую еду, но к концу поездки я уже привык. Меня часто спасали завтраки в отеле: там можно было собрать в какой-то степени привычный набор еды. – Что самое полезное, что вам удалось вынести из программы обучения по обмену? Я открыл для себя новые места, о которых раньше не задумывался. До этой поездки у меня никогда не было идеи поехать в Китай, теперь же хочется продолжить учить язык и снова вернуться туда изучать другие города. Познакомился со студентами из разных стран, благодаря чему отточил свой английский. А с новыми друзьями из Австралии, которые говорили на китайском, смог посетить в Шанхае и окрестностях места, в которые ходят сами китайцы. Спасибо большое МИЭФ за такую возможность. За эти 3 недели я познакомился со множеством интересных людей, увидел Шанхай и узнал много нового об истории и экономике Китая.

Данила Карапсин окончил первый курс магистратуры МИЭФ. В Москву приехал из Кургана. После бакалавриата успешно работал аналитиком данных в Сбере, однако принял решение поступать в магистратуру МИЭФ. Данила рассказывает о программе Летней школы и кампусе Shanghai Jiao Tong University: Лекции читали преподаватели Антайского колледжа экономики и менеджмента, в основном, все они были связаны с экономической историей Китая. Еще несколько приглашенных экспертов выступали по темам своей профессиональной деятельности – ESG, HR, производные финансовые инструменты. Академические лекции, на мой взгляд, были слишком простыми, возможно, потому, что составители программы пытались охватить всех: и первокурсников бакалавриата, и студентов PhD, которые приехали на программу. Но такая мультикультурная среда имеет свои преимущества: всегда интересно получить из первых уст информацию о жизни в разных странах, обсудить актуальные события с разных точек зрения. Самыми полезными оказались занятия по китайскому языку. Несмотря на то, что мне удалось запомнить лишь около 20 слов, весь мой словарный запас использовался в коммуникации с местными. Я на своем опыте убедился, что погружение в языковую среду сильно облегчает изучение даже такого языка, как китайский. Для себя я сделал вывод, что к следующему путешествию в Китай нужно подучить китайский, тем более, он оказался не таким страшным, как мне казалось. И в МИЭФ можно учить китайский. Сам кампус расположен в районе бывшей французской концессии и потому выглядит очень по- европейски. Если абстрагироваться от сорокаградусной жары, то может показаться, что ты вовсе не в Китае. Мы жили не в общежитии, а в отеле неподалеку от кампуса, рекомендованном университетом. Все очень удобно: завтрак в формате шведского стола, стирка, кондиционер и даже робот-доставщик заказов в номера. – Удалось ли что-то увидеть в Китае, кроме университета? Получилось съездить в столицу соседней провинции – Ханчжоу, посмотреть на буддистский храм Линьин, набережную Западного озера. При этом и сама программа предусматривала множество поездок: в городок Учжен, шанхайскую телебашню, грузовой порт и др. Кроме прочего, меня интересовали нетуристические места: дворы между жилыми домами, подъезды, все то, что видят изо дня в день простые жители Китая. Это тоже удалось посмотреть в перерывах между программными активностями.

Помимо китайских университетов у студентов МИЭФ есть возможность учиться в летних школах или по студенческому обмену в университетах-партнерах: Tilburg University, Нидерланды; United Arab Emirates University, ОАЭ; University of Belgrade, Сербия; Istanbul Bilgi University, Турция и других. Полный перечень университетов-партнеров МИЭФ >>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://icef.hse.ru/news/955635007.html

MIL OSI