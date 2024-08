Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

© Яндекс

Сотрудничество лидеров IT-индустрии и ведущих вузов в подготовке высококлассных специалистов стало ключевым трендом последних лет. Как построено IT-образование в Вышке и как университет стал лидером в сфере искусственного интеллекта, рассказал ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов на пресс-завтраке «Яндекс Образования» «Бигтехи и университеты: итоги приемной кампании — 2024/25 и модели партнерства». Абитуриенты гораздо охотнее выбирают учебные программы, которые реализуются с конкретными партнерами из индустрии, отметила модератор мероприятия — директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова. Выбирая вуз и образовательную программу, ребята рассчитывают получить актуальные прикладные знания и умения. И число подобных программ сильно выросло за последние три года: сейчас их более 80, и они являются магнитами для активных студентов-высокобалльников.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал, что ведомство совместно с четырьмя крупнейшими российскими вузами запускает программу подготовки высококвалифицированных разработчиков в сфере искусственного интеллекта. Это ИТМО, ВШЭ, МФТИ и Иннополис. Также министр отметил, что Минцифры РФ планирует договориться с отраслью о параметрах участия IT-компаний в образовании студентов, которое с 2025 года станет обязательным требованием к продлению их аккредитации. Обсуждается вопрос выплат аккредитованными IT-компаниями в размере 5% от налогов, которые были сэкономлены ими в рамках предоставления льгот по аккредитации. Кроме того, идет диалог о том, что компании должны направлять средства выше определенного оборота на повышение качества обучения в IT-вузах.

«Прежде всего нас волнуют кадры — те кадры, которые крупные IT-компании могут делегировать в вузы для того, чтобы повысить качество обучения, вместе делать новые образовательные программы», — подчеркнул Максут Шадаев. Министр рассказал также о том, что Минцифры и Минобрнауки готовят предложения по повышению популярности физики среди школьников при сдаче ЕГЭ. Сейчас доля тех, кто выбирает физику, меньше, чем тех, кто сдает информатику: 14 и 19% соответственно. Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов отметил, что Вышка на сегодня является ведущим центром по набору на программы, где требуется знание физики: в вузе 14 таких образовательных программ бакалавриата, 645 бюджетных мест, что составляет 16,4% от их общего числа в НИУ ВШЭ. Что касается IT, то Высшая школа экономики давно стала по сути Высшей школой IT-технологий. На эти направления не первый год наибольший набор. «Статистика по суммарному числу заявлений на такие программы впечатляет. На IT-направления мы получили почти 18 тысяч заявлений, из них 12 тысяч — в Москве, еще 6 тысяч — в кампусах. Эти показатели превышают прошлогодние. Наибольший интерес у талантливых абитуриентов вызывают программы, связанные с ИИ», — рассказал он. Из 24 образовательных бакалаврских программ IT-профиля, которые реализует НИУ ВШЭ, 16 связаны с технологиями искусственного интеллекта. В этом году факультет компьютерных наук Вышки впервые проводил набор на бакалаврский трек «Инженерия искусственного интеллекта» на программе «Прикладная математика и информатика». Ее партнерами являются Яндекс, Сбер, ИТМО, МФТИ и Университет Иннополис. Это первая в России программа для будущих архитекторов и исследователей ИИ, которая объединяет передовой опыт технологических компаний и экспертизу сильнейших университетов.

«Судя по количеству олимпиадников, отбор будет среди лучших из лучших, — поделился Никита Анисимов. — В целом все программы показали очень высокий проходной балл на бюджетные места. В Москве для программ, связанных с искусственным интеллектом, проходные баллы начинаются от 286 и выше из 300. Талантливых абитуриентов с высокими баллами, которым немного не хватило до проходных на бюджет, мы взяли за свой счет по “зеленой волне”. Это наша ежегодная фишка. В конце июля мы объявляем по каждой образовательной программе балл “зеленой волны” и публикуем списки. Абитуриенты, которые попали в них, получают гарантию бесплатного обучения на бюджете или на местах за счет средств НИУ ВШЭ. Это дополнительно свыше 70 человек только в Москве на IT-направлениях». Ректор Вышки рассказал также, что, помимо строго IT-направлений, университет реализует множество программ, содержащих значительный IT-компонент. Например, программы «Вычислительные социальные науки», «Юриспруденция: цифровой юрист» и магистерская программа «Вычислительная биология и биоинформатика». Кроме того, Никита Анисимов отметил, что в мае этого года на Ученом совете ВШЭ был принят «Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта». «Это легкий для прочтения и сложный для принятия обществом документ, который фактически говорит о том, что нам предстоит научиться сосуществовать вместе с искусственным интеллектом, не рассматривать его как субъект или объект, а просто учиться сосуществовать. Мы в этом году уже позволили студентам по ряду направлений подготовки использовать технологии искусственного интеллекта при написании дипломных работ, потому что, если мы будем бить по рукам людей, которые используют технологии ИИ в молодом возрасте, это плохо закончится», — подчеркнул он. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил, что вуз в целом рассматривает образование в области искусственного интеллекта скорее как часть математического образования. «И это, мне кажется, очень важное решение, потому что алгоритмы и методы оптимизации — это то, чем занимается современная математика. Скорее всего, наши компании, которые используют IT-технологии, будут конкурировать с глобальными компаниями не в части расширительных мощностей — это вряд ли возможно сейчас, а именно в части алгоритмов, в части применения более оптимальных методов вычисления», — сказал он.

Ректор ИТМО Владимир Васильев поднял вопрос о синергии университетов. На его взгляд, ни один российский университет не обладает полным набором компетенций, чтобы дать студентам IT-образование, способное обеспечить стране технологическое лидерство. Поэтому студенты во время обучения должны иметь доступ к программам лучших вузов и компетенциям бигтеха. По мнению ректора СибГМУ Евгения Куликова, высока значимость IT-компетенций для медицинских специальностей. Речь идет не только о хирургии или терапии, но и о такой новой для России программе, как «Медицинская кибернетика». «Решается вопрос о создании целой экосистемы при помощи методов и, самое главное, еще и объектов изучения, так как подготовка должна быть прикладной. Как хорошего врача нельзя подготовить без клиники, так и хорошего айтишника нельзя подготовить без решения конкретных прикладных задач», — убежден он. В свою очередь представители бигтеха рассказали, чего в данный момент не хватает индустрии. По словам руководителя управления привлечения талантов Сбера Анны Овчинниковой, звездам нужен вызов: «Конечно, нужно инвестировать в талантливых детей, но не нужно создавать для них тепличные условия, которые не позволят им осознать конкуренции. Нам бы очень хотелось формировать в ребятах такую очень правильную компетенцию, как трансформация, желание постоянно расти, бросать вызов самому себе».

Руководитель «Т-Образования» Варвара Смирнова еще раз подняла вопрос о нехватке кадров на примере Т-Банка: «За последние четыре года банк вырос в несколько раз, и мы столкнулись с конкретными инженерными проблемами — не хватает крепких инженеров в IT». Она также подчеркнула, что вузам не стоит ориентироваться исключительно на высокобалльников и победителей олимпиад. «Есть ситуации, когда у ребенка действительно, например, очень сильный технический экзамен ЕГЭ, но при этом немножко отстает русский язык или какой-либо другой предмет. В сумме баллов ребенок не набирает те заветные 280–300 баллов, и здесь, конечно, происходит трагедия», — пояснила Варвара Смирнова. «Ключевая особенность в целом всего образовательного подхода в том, что мы наконец-то начинаем говорить друг с другом и уходим от конкуренции. Мы должны работать на единую миссию, на единую повестку», — подчеркнула заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.hse.ru/news/edu/956354516.html

MIL OSI