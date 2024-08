Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко принял участие в международном форуме технологического развития «Технопром-2024».

«XI Международный форум технологического развития „Технопром“ собрал более 20 тысяч гостей. Также здесь присутствуют и около 150 делегатов из 38 стран. „Технопром“ – это регулярная площадка, на которой собирается всё научное и технологическое сообщество нашей страны. Вся наука делается в регионах, поэтому здесь мы видим реальные результаты деятельности субъектов по выполнению задач, которые поставил Президент в достижении технологического суверенитета. Сейчас перед нами поставлена новая задача, в рамках выполнения 309-го указа о национальных целях развития – это национальные проекты технологического лидерства, в которых обязательно присутствие федеральных проектов по кадрам и научным технологиям. Кроме того, на выставке технологического развития представлены работы, демонстрирующие актуальный интерес для нашей промышленности, а также задачи, которые стоят в рамках специальной военной операции и для социально-экономического развития всех регионов», – рассказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в этом году завершается национальный проект «Наука и университеты». Все цели, которые ставились по его реализации, выполнены на 100%. Он стал драйвером развития российского образования, прежде всего высшей школы. Созданы передовые инженерные школы и научно-образовательные центры мирового уровня, открыто 940 молодёжных лабораторий, вузы получают гранты в рамках масштабной программы «Приоритет-2030». Вся эта работа будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Молодёжь и дети».

В ходе форума Дмитрий Чернышенко провёл пленарное заседание «Ключевые аспекты технологического лидерства: наука, кадры, регионы» в рамках международного форума технологического развития «Технопром-2024».

В работе пленарного заседания также приняли участие первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков, первый заместитель Министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, заместитель Министра науки и высшего образования Денис Секиринский, заместитель Министра здравоохранения Татьяна Семёнова, ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана Михаил Гордин, заместитель генерального директора ГК «Росатом» по науке Юрий Оленин, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, вице-президент РАН Степан Калмыков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Открывая пленарное заседание, вице-премьер отметил, что впервые в истории современной России технологическое лидерство стало национальной целью развития.

Одна из стратегических задач, направленных на её достижение, – это увеличение расходов на науку до 2% ВВП к 2030 году. Другой стратегической задачей является обеспечение к 2030 году вхождения России в число 10 ведущих стран мира по объёму научных исследований и разработок. Координацию достижения этих показателей осуществляет Комиссия по научно-технологическому развитию.

«Перед Правительством поставлены амбициозные задачи в части научно-технологического развития и повышения интеллектуального потенциала нации. Для их решения необходима чётко выстроенная система, которая будет являться ориентиром для реализации государственной политики на ближайший трёхлетний бюджетный цикл. Это прежде всего приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоёмких технологий, утверждённые Президентом в июне этого года. Исследования и разработки, которые соответствуют приоритетам, будут обеспечиваться бюджетным финансированием в первостепенном порядке. Это особенно важно для реализации национальных проектов технологического лидерства», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

По поручению Президента в рамках национальных проектов технологического лидерства планируется реализация отдельных федпроектов по разработке важнейших наукоёмких технологий и опережающей подготовке специалистов по соответствующим направлениям. Кадровая и научная составляющая каждого проекта проходит согласование Комиссией по научно-технологическому развитию и экспертизу научно-технического совета комиссии, который возглавляет президент РАН Геннадий Красников.

Для эффективной реализации нацпроектов технологического лидерства необходимо сфокусировать науку и образование вокруг определённых Президентом приоритетов. Для этих целей в 80 регионах определены руководители, ответственные за сферы научно-технологического развития и интеллектуальной собственности.

В этом году завершается реализация нацпроекта «Наука и университеты», который создал необходимые условия и перспективы для развития собственных технологий. Ряд действующих мер поддержки перейдёт в нацпроект «Молодёжь и дети», а часть мероприятий будет интегрирована в государственную программу «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Большинство мер направлено на стимулирование развития науки именно в регионах. Создана сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которая объединила 38 субъектов. Участники НОЦ реализуют более 200 проектов в кооперации с регионами и бизнесом, что позволяет создавать высокотехнологичные рабочие места и привлекать кадры в регионы.

Флагманом эффективной системы подготовки инженерных кадров является проект «Передовые инженерные школы». С этого года система таких школ охватывает 50 вузов в 23 регионах России. На задачи по достижению техлидерства также будет ориентирована самая масштабная программа поддержки вузов «Приоритет-2030», которая по поручению Президента также продлена до 2030 года. В рамках проекта по созданию сети кампусов мирового уровня проектируются и строятся 17 кампусов с широкой географией – от Сахалина до Калининграда.

«В развитии научно-технологического потенциала России ставка сделана именно на развитие регионов, на встраивание субъектов в цепочки создания добавленной стоимости, от формирования научных заделов до самих производств, которые основаны на наших отечественных технологиях. Это большая и сложная работа, но прежде всего эта работа нужная как для обеспечения достойного качества жизни наших граждан, так и для реализации интеллектуального потенциала нашей нации», – отметил вице-премьер.

«Самый главный вывод и самый главный результат, который всем нам удалось достигнуть за эти шесть с лишним лет, – это явная регионализация повестки научно-технологического развития нашей страны. Сегодня не только заместители губернаторов, но и многие высшие должностные лица непосредственно включены в научно-технологическую повестку, готовы финансировать напрямую и развитие материальной базы, и отдельные проекты, создавать соответствующие управленческие структуры. В части регионализации мы увидели разворот со стороны федерального центра – масса программ, которые направлены на развитие научно-образовательного потенциала регионов, в которых мы сегодня активно участвуем», – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Также Дмитрий Чернышенко осмотрел стенд Новосибирской области на форуме «Технопром-2024» и обсудил работу по созданию ускорительного источника нейтронов для клинических испытаний бор-нейтронозахватной терапии Института ядерной физики им. Г.И.Будкера Сибирского отделения РАН.

Международный форум технологического развития «Технопром-2024» проводится в 11-й раз и входит в программу Десятилетия науки и технологий. В этом году его главной темой стала «Наука и технологии – основа социально-экономического и пространственного развития России».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52488/

MIL OSI