Дмитрий Чернышенко: Задача субъектов в научно-технологическом развитии – создавать новые точки роста региональной экономики

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко на площадке 11-го форума «Технопром-2024» провёл совещание с заместителями глав регионов, ответственными за научно-технологическое развитие.

В мероприятии также приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель Министра науки и высшего образования Денис Секиринский, первый заместитель Министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, руководитель Роспатента Юрий Зубов, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, губернатор Томской области Владимир Мазур, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«В этом году Президент в указе о национальных целях определил важнейшие для страны долгосрочные цели, показатели и задачи до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Одна из них – технологическое лидерство. Для её достижения необходимо довести общие затраты на науку до уровня не менее 2% ВВП к 2030 году. При этом инвестировать в науку должно не только государство, но и частный бизнес. Доля же отечественных высокотехнологичных товаров и услуг должна увеличиться в полтора раза», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Зампред Правительства особо отметил, что достижение национальных целей невозможно без слаженной работы региональных команд в кооперации с бизнесом, вузами, научными организациями. Выстроить процесс такого взаимодействия и координации в научно-производственной цепочке – основная задача региональных руководителей по НТР.

Вице-премьер обратил внимание на важность формирования квалифицированного регионального заказа на кадры для приоритетных отраслей экономики региона.

В качестве примера успешной работы в этом направлении был приведён опыт Томской области, где реализуется модель непрерывного образования «детский сад – школа – вуз» и проект «Большой университет Томска», объединяющий все организации высшего образования и науки региона единой стратегической программой развития во взаимосвязи с запросами от бизнеса региона.

В качестве примера квалифицированного регионального заказа на НИОКР Дмитрий Чернышенко привёл опыт правительства Санкт-Петербурга по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в медицине, сельском хозяйстве и экологии в интересах города.

В рамках совещания представители пилотных регионов представили региональные программы НТР. По итогам вице-премьер дал поручения по масштабированию практики формирования госпрограмм и института руководителей по НТР, а также поручил определить Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации методической и организационной площадкой.

Вице-премьер осмотрел выставку инновационных технологий и решений «Технопрома». Особенное внимание он уделил стендам Минобрнауки, Республики Татарстан, Пермского края, Института биомедицинской химии имени В.Н.Ореховича, ФГАНУ «Социоцентр».

Также в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область Дмитрий Чернышенко оценил ход строительства центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и пообщался со студентами – представителями студенческих трудовых отрядов, участвующих в стройке объекта.

Объект возводится в рамках национального проекта «Наука и университеты». Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей – химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, медицине.

Сибирский кольцевой источник фотонов является проектом класса «мегасайенс». ЦКП «СКИФ» возводят в наукограде Кольцово. Он представляет собой комплекс из 34 различных зданий и сооружений. Диаметр кольцевого здания основного накопителя электронов – 240 м.

Летом 2024 года в создании СКИФа принимают участие 305 студентов. Они выполняют отделочные, арматурные и бетонные работы.

