Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетили колледж электроники и вычислительной техники и новое здание лицея №185, открытое по нацпроекту «Образование». На примере учебных заведений Новосибирска они обсудили реализацию государственных мер поддержки в сфере образования и подготовку к новому учебному году в регионе и в целом по стране.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС Александр Жуков, председатель Комитета Совета Федерации ФС по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Правительство стремится создавать условия для получения детьми и молодёжью качественного образования. Новые предметы, современные технологии, комфортная образовательная среда – всё это способствует достижению поставленной Президентом Владимиром Путиным национальной цели по созданию условий для реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности. Совсем скоро в 39,5 тыс. школ России для 18,5 миллионов ребят начнётся учебный год. В их числе и 1,8 миллионов первоклассников. Впервые свои двери откроют 132 новые школы, а всего будет работать более 80 тыс. организаций, осуществляющих образовательную деятельность», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

С момента начала реализации программы капитального ремонта школ в 2022 году к началу учебного года будут отремонтированы почти 4,5 тыс. школ, а до конца года – ещё более трёхсот.

Вице-премьер отметил, что помимо количественного увеличения идут и качественные изменения. В этом году в школы возвращается предмет «Труд (технология)» и вводится новый – «Основы безопасности и защиты Родины». Разрабатываются единые государственные учебники, выстраивается система патриотического воспитания и многое другое.

Важными механизмами развития системы общего и среднего образования являются национальный проект «Образование» и федпроект «Профессионалитет». Лицей №185 и колледж электроники и вычислительной техники – одни из их результатов.

Так, новое здание лицея построено благодаря нацпроекту. В нём предусмотрено 52 кабинета, 3 спортивных зала, бассейн, театральная студия и кинозал. Кроме того, открыты лаборатории по физике, химии, биологии, компьютерные залы, мастерские.

Лицей показывает успехи в области воспитательной работы и образовательной подготовки учащихся. В рамках всероссийского проекта «Навигаторы детства», реализующегося по федпроекту «Патриотическое воспитание граждан РФ», в нём введена должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, регулярно проводятся патриотические мероприятия.

«Крайне важно обеспечивать полноту представления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, закреплённых в указе Президента Владимира Путина. Работа наставников и преподавателей в образовательных организациях играет в этом ключевую роль. В разъяснении этих ценностей для молодого поколения могут быть полезны художественные средства – герои, цифровые модели и такие графические форматы, какие мы увидели в лицее», – добавил Дмитрий Чернышенко.

Ученики лицея показывают высокие результаты на олимпиадах по различным предметам и научно-практических конференциях разных уровней.

Вице-премьер также напомнил, что Президент России Владимир Путин поручил к 2028 году подготовить один миллион специалистов и квалифицированных рабочих. Одним из инструментов решения этой задачи стал федпроект «Профессионалитет».

В Новосибирском колледже электроники и вычислительной техники Дмитрий Чернышенко и Андрей Травников посетили мастерские, созданные в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», а также новые, появляющиеся по федпроекту «Профессионалитет». В их числе – мастерские по сетевому и системному администрированию, разработке мобильных приложений и мобильной робототехнике.

В этом году Новосибирскому колледжу электроники и вычислительной техники исполняется 65 лет. Он является победителем конкурса на создание образовательно-производственных центров (кластеров) в рамках федпроекта «Профессионалитет». Сейчас в колледже подходят к завершению ремонтные работы, закупается современное оборудование и программное обеспечение. Вместе с работодателями учебное заведение работает над созданием образовательно-производственного кластера «Информационные технологии».

За полгода колледжу удалось увеличить количество поданных заявлений в рамках приёмной кампании более чем на 60%, открыть новую специальность «Твердотельная электроника», создать учебно-производственный комплекс и осуществлять под заказ опорного работодателя изготовление деталей.

Губернатор Андрей Травников отметил востребованность лицея у новосибирцев в том числе в связи с его технической направленностью.

В целом образовательные организации Новосибирской области готовы к началу нового учебного года. Более 372 тысяч школьников сядут за парты в 960 общеобразовательных организациях, в том числе около 38,7 тысячи первоклассников.

По федпроекту «Современная школа» национального проекта «Образование» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах региона, созданы 318 центров образования «Точка роста». В том числе 42 центра цифрового и гуманитарного профилей, 276 центров естественно-научного и технологического профилей. С 1 сентября 2024 года будут открыты ещё 64 таких центра образования «Точка роста».

Кроме того, в рамках федпроекта «Успех каждого ребёнка» в Новосибирской области с начала учебного года в 121 образовательной организации будут открыты более 8,2 тыс. новых мест дополнительного образования.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52484/

MIL OSI