«Дизайн молодых 2024». Творческий вызов для юных талантов

В центральном выставочном зале «Манеж» стартовала официальная подготовка федерального конкурса молодежного дизайна и искусства «Дизайн молодых/Young Design 2024» для студентов творческих вузов и колледжей, а также выпускников последних трёх лет. «Дизайн молодых» — это федеральный конкурс дизайна, который даёт возможность начинающим специалистам пройти путь от идеи до реализации собственного продукта и выпуска его малой серии в коллаборации с партнёрами, а также заявить о себе на профессиональном рынке.

Организатор конкурса: Фонд поддержки инноваций и молодёжных инициатив Санкт-Петербурга.

Соорганизаторы: Школа дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Академия им А. Л. Штиглица.

Со вступительным словом на встрече выступили вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, генеральный директор Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга Сергей Салкуцан и заместитель директора по развитию ЦВЗ «Манеж» Елена Тибина.

Политехнический университет представил три утверждённые номинации основной программы по графическому, промышленному и предметному дизайну.

Презентацию задания в номинации «Графический дизайн» с Красногвардейским районом Санкт-Петербурга представили глава администрации района Андрей Хорт и доцент Высшей школы дизайна и архитектуры инженерно-строительного института СПбПУ Татьяна Диодорова. Тема номинации: «Территориальный брендинг для Ильинской слободы».

Презентацию задания в номинации «Промышленный дизайн» с компанией дизайн-хаус NOtAnotherOne представила директор по маркетингу компании Елена Ананьева. Тема номинации: «SmartCase: разработка „умного“ чехла для смартфона».

Презентацию задания по совместной номинации «Предметный дизайн» со Студенческим городком Политехнического университета представил директор городка Вячеслав Ольшевский. Тема номинации: «Разработка набора мебели: стол и стул/стол и шкаф».

Конкурс проходит уже в четвертый раз и теперь в нём смогут принять участие студенты и выпускники последних 3-х лет профильных вузов, колледжей и техникумов из всех регионов России.

