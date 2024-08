День знаний в ГУУ: 31 августа и 2 сентября

Source: MIL-OSI Russian Language News

В год 105-летия Государственного университета управления День знаний в нашем вузе пройдёт под лозунгом «Искусство управлять», ведь для нас управление словно искусство, создаваемое из множества решений и целей, идей и стратегий.

В соответствии с лозунгом визуальное оформление праздника будет выполнено в стиле русского авангарда, яркими представителями которого в изобразительном искусстве и дизайне были Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко, Владимир Татлин и другие.

31 августа пройдёт День встречи первокурсников, на котором мы ожидаем около 1000 уже фактически состоявшихся студентов Первого управленческого вуза страны. Это традиционное мероприятие, на котором можно познакомиться между собой и повеселиться перед началом учебного года, чтобы легче адаптироваться к новой студенческой жизни.

Общий сбор для организованного прохода на территорию ГУУ назначен на 10:00 в проходе между Рязанским проспектом и метро «Выхино». Официальное начало знакомства, игр и разных активностей с призами в 10:30. Веселье будет длиться на главной площади и футбольном поле до 15:00.

2 сентября в 09:00 на главной площади ГУУ начнётся торжественное празднование Дня знаний, программа которого включает множество официальных и развлекательных мероприятий, среди которых:

— Приветственное слово ректора Владимира Строева и почётных гостей;

— Клятва первокурсника;

— Фотозона с шедеврами мировой живописи, в которые внедрены элементы, связанные с ГУУ;

— Арт-объект «Раскрась собой ГУУ», который в соответствии с названием могут раскрашивать все желающие;

— Экскурсии по университету для первокурсников;

— Сюрпризы.

Важное напоминание для первокурсников: для первого прохода на территорию ГУУ не забудьте взять с собой паспорт! Это же касается и родителей.

Расписание мероприятий:

С 08:30 – Вход гостей на территорию вуза через КПП №1 (ГУК), КПП №3 (ЛК) и КПП №6 (первый от метро справа);

09:00-09:30 – День знаний для Предуниверсария ГУУ на главной площади;

09:00-10:00 – Встреча первокурсников с кураторами по институтам в коридоре между Рязанским проспектом и метро;

10:00-10:30 – Организованный проход первокурсников на главную площадь;

11:00-13:00 – Торжественная церемония, посвящённая Дню знаний;

12:00-15:00 – Вручение студенческих билетов по институтам, экскурсии по университету.

С нетерпением ждём всех на празднике начала учебного года!

