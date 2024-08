Владимир Строев вошёл в состав Комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Ректор Государственного университета управления Владимир Строев вошёл в состав Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика».

Новая Комиссия создана с целью разработки и эффективной реализации расширенного национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», структура которого включает такие направления как производительность труда, повышение инвестиционной активности, технологическое предпринимательство, развитие финансового рынка и другие.

23 августа состоялось первое заседание Комиссии под председательством губернатора Рязанской области Павла Малкова. Основной повесткой стало обсуждение ключевых направлений одноименного национального проекта.

С приветственным словом выступили председатель Комиссии Павел Малков и начальник Управления Президента РФ по вопросам формирования и деятельности Госсовета РФ Владимир Симоненко. Также на заседании присутствовали представители Министерства экономического развития РФ, федеральных органов исполнительной власти, регионов, институтов развития и бизнес-сообществ.

Заместители Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, Денис Тюпышев и Мурат Керефов рассказали об основных задачах и направлениях федеральных проектов по обсуждаемому направлению.

Отдельное внимание было уделено внесению инициатив в федеральные проекты по развитию малого и среднего предпринимательства и повышению производительности труда.

Предложения представителей органов власти и руководителей общественных организаций, озвученные в ходе работы Комиссии, будут учтены при подготовке окончательных параметров национального проекта. По основным направления работы Комиссии будут созданы рабочие группы.

