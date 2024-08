Виталий Савельев провёл рабочую встречу с советником губернатора Хакасии Николаем Шульгиновым

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев провёл рабочую встречу с советником губернатора Республики Хакасия Николаем Шульгиновым. Стороны обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе и приоритетные направления развития транспортного комплекса республики.

Вице-премьер обозначил актуальные задачи – строительство транспортной инфраструктуры в регионе и развитие транспортно-логистических маршрутов из Хакасии. В свою очередь Николай Шульгинов проинформировал Виталия Савельева о текущей ситуации с вывозом угольной продукции с предприятий Хакасии, рассказал о планах до конца текущего года и на 2025 год с возможностью увеличения вывозных квот.

«Хакасия – важный промышленный регион на экономической карте России. Правительство уделяет серьёзное внимание развитию транспортного комплекса республики и поддерживает инициативы, направленные на дальнейшее укрепление его потенциала», – отметил Виталий Савельев.

Николай Шульгинов поблагодарил Виталия Савельева и Правительство за поддержку и пообещал, что все предусмотренные планами развития региона проекты и инициативы будут реализованы в намеченные сроки.

