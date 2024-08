Беседа Михаила Мишустина с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемый Роман Васильевич!

Вы возглавляете ключевой институт для поддержки и формирования в нашей стране инновационных производств, для достижения технологического и промышленного суверенитета.

Фонд развития промышленности финансирует целый ряд важнейших отраслей. Это фармацевтика, автомобилестроение, авиастроение, электротехника, металлургия. Их софинансирование вместе с регионами очень важно, потому что фактически это гарантия долгосрочного, в том числе технологического, развития экономики.

Это включает выпуск отечественных станков, оборудования, машиностроительных комплексов – всего того, что крайне необходимо для достижения промышленного суверенитета.

По поручению Президента, Вы знаете, мы будем увеличивать капитал ФРП на 300 млрд рублей до 2030 года, что удвоит его потенциал.

Расскажите, какие результаты были достигнуты вашим фондом за последнее время.

Р.Петруца: Добрый день, уважаемый Михаил Владимирович!

Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца на встрече с Михаилом Мишустиным

Действительно, льготные займы Фонда развития промышленности позволяют российским предприятиям создавать новые современные производства, выходить на новые уровни своего развития и тем самым укреплять технологический суверенитет нашей страны.

За неполные 10 лет нашей работы фонд профинансировал уже около 1700 проектов на сумму свыше 500 млрд рублей. И это прямые инвестиции в обрабатывающие сектора экономики, общий бюджет которых на сегодня превысил 1 трлн рублей.

Мы набрали достаточно хороший темп. За 2023 год мы профинансировали в семь раз больше проектов, чем на старте нашей работы в 2015 году. И мы не собираемся снижать этот темп. В 2024 году я ожидаю, что мы профинансируем от 250 до 300 проектов на сумму свыше 100 млрд рублей.

Сохраняет свою актуальность тезис, который я озвучил на нашей с Вами прошлой встрече. Фактически каждый рабочий день фонд направляет средства на новый инвестиционный проект, а иногда и на два.

Фонд гордится тем, что говорит на одном языке с промышленным бизнесом. Мы постоянно оптимизируем и совершенствуем наши бизнес-процессы. Заявка подаётся в фонд в цифровом формате. Пакет документов, который нам необходим для принятия решения, минимален. По моим оценкам, он точно меньше, чем для обращения в коммерческий банк за банковским кредитом.

Решение по проекту принимает независимый экспертный совет, куда входят представители отраслевых ассоциаций, деловых кругов, банковского сектора. То есть бизнес принимает решение для бизнеса.

Бóльшую часть экспертиз фонд делает самостоятельно. При этом при фонде работает консультационный центр, который, подчеркну, бесплатно не только консультирует промышленные предприятия по мерам поддержки Фонда развития промышленности, но и помогает им разобраться в нюансах, деталях мер государственной поддержки (а их десятки!).

За прошлый год в фонд поступило 15 тыс. обращений в консультационный центр. Это наглядно отражает высокий спрос со стороны бизнеса на государственную поддержку.

М.Мишустин: Здесь очень важно, что Фонд развития промышленности сам делает экспертизу.

Вы также поддерживаете знания компаний по всем элементам государственной поддержки. Начиная от промышленной ипотеки, кластерной инвестиционной платформы до самого важного – субсидирования кредитов, процентных ставок по кредитам и предоставления специальных инвестиционных контрактов.

Необходимо всячески повышать осведомлённость бизнеса о том, какие существуют государственные программы, и, естественно, приоритизировать отрасли, которые крайне важны сегодня для экономического развития.

Что делаете вы в этом направлении, для того чтобы как можно больше отечественных предприятий с поддержкой в том числе Фонда развития промышленности занимали ниши, которые освобождаются после ухода компаний из недружественных государств?

Р.Петруца: На сегодняшний день капитал фонда составляет 370 млрд рублей – это 850 проектов в действующем портфеле фонда, которые находятся у нас на сопровождении. Здесь очень важно – у нас финансирование заёмное, и после реализации проекта средства возвращаются в фонд, при этом производство остаётся, остаются рабочие места, налоги поступают в бюджеты.

На сегодняшний день в фонд вернулось порядка 200 млрд рублей от ранее профинансированных проектов, и мы эти средства направили на финансирование уже новых. Это в первую очередь средства в отрасли машиностроения, химии, фармацевтики, микроэлектроники. Спрос на заёмное финансирование достаточно высок.

И здесь я не могу не отметить роль наших коллег, партнёров из других институтов развития, созданных Правительством и на сегодняшний день объединённых одним общим зонтиком «ВЭБ.РФ». Это гранты на обратный инжиниринг Агентства по технологическому развитию, поддержка экспорта, инновационные проекты, проекты цифровизации промышленности. И конечно, роль самого «ВЭБ.РФ» в финансировании, его участие в кластерной инвестиционной платформе для мегапроектов, требующих больших, капиталоёмких вложений.

В фонде остаётся по‑прежнему приоритетом отрасль автомобилестроения. Как Вы помните, в 2022 году была создана отдельная программа «Автокомпоненты», нацеленная на создание автопроизводств, локализацию компонентной базы. По этой программе фонд на сегодняшний день профинансировал порядка 100 млрд рублей. В этом году, как я вижу, мы ещё добавим в эту отрасль примерно 50–60 млрд. Фактически каждый крупный автопроизводитель в стране является нашим клиентом, и зачастую не по одному проекту.

Нельзя не отметить и роль Фонда развития промышленности как оператора кластерной инвестиционной платформы. Она нацелена на проекты, как я уже отметил, большого масштаба – до 100 млрд рублей могут получить предприятия в виде банковского льготного финансирования на реализацию этих проектов.

Вернусь к вопросу консультирования по мерам поддержки. Здесь очень здорово заработало сарафанное радио. Каждый пятый наш состоявшийся клиент – это приведённый за руку. Отлично работает команда региональных фондов развития промышленности. Это наши амбассадоры в 87 регионах, включая новые территории.

М.Мишустин: Очень важно стимулировать, чтобы бизнес обращался к вам напрямую – в Фонд развития промышленности. И уже на этапе появления идеи вы бы помогали интегрировать все необходимые меры поддержки с институтами развития, которые их предоставляют. В качестве такого навигатора, я думаю, ФРП был бы очень полезен. Вы уже, я знаю, это делаете для большого количества технологических проектов.

Хочу также сказать, что Президент особо подчёркивал роль производительности труда в современной экономике. Без этого никуда. И естественно, чтобы стимулировать показатели производительности труда, необходимо внедрять средства автоматизации, соответствующие элементы робототехники, машиностроительного комплекса. Вся эта работа должна быть построена в том числе на поддержке таких программ. Тем более что это направление входит в контур национальных проектов технологического лидерства. Критически важные отрасли сегодня должны получать соответствующую государственную поддержку.

Что делаете в этом направлении?

Р.Петруца: С 2018 года Фонд развития промышленности участвует в национальном проекте «Производительность труда». Тогда мы запустили программу «Повышение производительности». И на сегодняшний день по ней профинансировали уже 130 проектов на сумму свыше 20 млрд рублей. Главной целью каждого из этих проектов являлся рост выработки на одного сотрудника.

Но не только этим инструментом мы способствуем повышению производительности. Выполняя поручение Президента по цифровизации, автоматизации, в рамках базовой программы фонда «Проекты развития» предприятие может привлечь средства на закупку современных цифровых технологических решений, систем управления производством и запасами, проектирование и, разумеется, роботизацию – робототехнические линии для организации производства.

Примеры из жизни. Компания химического сектора при поддержке фонда внедрила российскую ERP-систему, которая позволила повысить выработку на одного сотрудника и в целом увеличить выручку на предприятии.

Хорошо известный конструктор «Миль и Камов» (Национальный центр вертолётостроения им. М.Л.Миля и Н.И.Камова) при поддержке фонда внедрил систему управления жизненным циклом изделия и современные системы проектирования, что позволяет сократить разработку конструкторской документации и срок технологической подготовки производства.

И конечно, мы в курсе работы Правительства по национальным проектам технологического лидерства. Фонд совершенно точно не останется в стороне от этого процесса. Мы понимаем, что речь идёт о крупных, капиталоёмких проектах. И здесь роль фонда будет в первую очередь как оператора кластерной инвестиционной платформы. Я говорил о том, какие объёмы финансирования там возможны.

В арсенале промышленников остаются и наши классические инструменты. Мы уже многое сделали для станкостроения. Например, в феврале этого года мы отдельно выделили в нашей базовой программе такую категорию, как стратегически важные станкоинструментальные компоненты, на производство которых помимо займов фонда впоследствии можно получить субсидию на компенсацию займов, их погашение. То есть де-факто это прощаемый заём на реализацию такого проекта.

При поддержке фонда Южный завод тяжёлого станкостроения реализовал проект по производству пятиосевых обрабатывающих центров, позволяющих обрабатывать сложные детали массой до 500 кг, востребованные в авиастроении, ракетостроении, двигателестроении.

Конечно, мы понимаем важность участия в национальном проекте «Новые материалы и химия». Правительством и Минпромторгом уже многое сделано в этом направлении. Эта отрасль занимает второе место по количеству профинансированных проектов в портфеле фонда. Она – лидер по несырьевому неэнергетическому экспорту.

Мы видим, что наши клиенты получили выручку за прошлый год в среднем на 10% выше, чем по отрасли в целом. Но в то же время мы понимаем, что ещё 55 технологических цепочек предстоит создать. И это, я уверен, будет приоритетом для фонда в ближайшие годы.

М.Мишустин: Президент поставил нам задачу – к концу текущего десятилетия увеличить долю высокотехнологичных продуктов, товаров и услуг отечественного производства, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объёме потребления товаров и услуг страны в полтора раза.

Надо, чтобы вы руководствовались этой верхнеуровневой задачей. Это очень важно, чтобы в объёме производства всех высокотехнологичных продуктов, товаров, услуг была и доля поддержки, которой занимаются наши институты развития, каким является Фонд развития промышленности.

Удачи!

Р.Петруца: Мы справимся. Спасибо большое.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52480/

MIL OSI