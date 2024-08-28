Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
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Банк «РОССИЯ» вошёл в топ-15 крупнейших банков по сумме вкладов физлиц
Банк «РОССИЯ» вошёл в топ-15 крупнейших кредитных организаций по объёму вкладов в августе 2024 года в рейтинге, составленном финансовым сервисом Brobank.ru.
В исследовании были проанализированы данные по объёмам срочных депозитов, средств для расчёта с использованием банковских карт и прочих средств, размещённых на заранее оговоренный период. Анализ проводился на основе отчётности по форме 0409101, которую банки предоставляют в ЦБ РФ.
По данным аналитиков, на 1 августа сумма вкладов физлиц в Банке «РОССИЯ» составила 184,97 млрд рублей, что позволило занять 14-ю строчку рейтинга.
В настоящее время в Банке действует линейка вкладов со ставками до 16,7% годовых. Открыть и пополнить вклад можно как в отделениях, так и с помощью мобильного и интернет-банкаABR Direct.
Узнать подробнее о продуктах и услугах Банка можно на сайте www.abr.ru или по телефону: 8 800 100-11-11.
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https://abr.ru/about/news/13607/