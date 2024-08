Адаптеры Политеха: к встрече с первокурсниками готовы

Source: MIL-OSI Russian Language News

До начала учебного года осталось меньше недели. 2 сентября ряды студентов Политеха пополнят больше пяти тысяч первокурсников (если точнее, 5349 человек). И уже девятый год их будут встречать, сопровождать, помогать сориентироваться в новой обстановке старшие товарищи и наставники — адаптеры Политеха.

Общественный институт (ОИ) «Адаптеры» появился в Политехе в 2015 году. С тех пор уже больше 4000 студентов прошли эту школу — побывали кураторами у первокурсников и, помимо безусловной пользы для последних, сами получили ценный опыт. Состав адаптеров постоянно меняется, и в начале каждого года набирается новая смена. Так, в феврале 2024-го поступило 1216 заявок от желающих поработать адаптерами. Из них отобрали 580 кандидатов.

После этого все ребята прошли обучение: сначала в своих институтах, а затем межинститутское — по развитию гибких навыков. Кстати, проект МЕЖИНСТ24 под руководством заместителя руководителя ОИ «Адаптеры» Александры Лазуткиной при поддержке Росмолодёжи впервые прошёл с применением онлайн-образовательной платформы.

По результатам обучения каждый адаптер повысил квалификацию до уровня «Эффективное наставничество: технологии работы с молодёжным коллективом».

Перед началом учебного года все адаптеры освежили знания на августовском интенсиве, и вот они на финишной прямой. Но, прежде чем встретиться со своими подопечными, ребята собрались в Белом зале, чтобы услышать напутственные слова от ректора СПбПУ Андрея Рудского и представителей некоторых структур университета.

«Адаптеру нужно многое знать, много понимать. Не зря вы проходили многоступенчатую подготовку, — обратился к ребятам Андрей Рудской. — Поверьте мне, вы очень грамотно поступили, войдя в мощную армию адаптеров. Воспитательная работа со вчерашними тинейджерами поможет вам и в карьере, в умении работать с коллективами. Вы вырастете, станете руководителями, лидерами, командирами производства. Я считаю, если вы будете дальше развивать в себе способность работать с молодёжью, это пригодится и в семейной жизни. Желаю вам терпения, сдержанности, умения разрешать конфликты, находить подход к каждому человеку».

Овациями и скандированием зал сопровождал церемонию вручения наград. За работу в институтах благодарности от ректора Политеха получили: Полина Адаменко, Екатерина Гуцу, Валерия Фёдорова, Арина Халитова, Светлана Михайлова, Стэфания Харлампиди, Иван Коваленко, Елизавета Жак, Александра Гуллова, Вероника Малафеева, Елизавета Беляева, Даниил Милютин, Екатерина Алышева, Павел Жуков, Татьяна Чижова, Дмитрий Шабанов, Ярослав Руднев, Кристина Блайберг, Андрей Смирнов, Дарья Капуста, Мария Коршунова, Валерия Авраамова.

За активную деятельность в ОИ «Адаптеры» Андрей Иванович вручил награды Анастасии Смородниковой, Светлане Захаровой, Родиону Никифору, Веронике Чичковой, Александре Лазуткиной, Алисе Петелиной, Ксении Филиппской, Дмитрию Аграновскому.

После этого выступил председатель ПРОФа Максим Сусоров, поблагодарил адаптеров за сотрудничество и попросил донести до первокурсников информацию о том, какие широкие возможности предоставляет членство в профсоюзе.

«Не так давно я тоже сидел в этом зале в предвкушении своей первой встречи с первокурсниками, — поделился он. — Помню, как переживал. Но по собственному опыту знаю, что у вас всё получится. Вы к этому готовы, вы прошли хорошее обучение. ПРОФ по мере сил будет помогать, и нам тоже нужна ваша помощь, для нас важно членство в ПРОФе, ведь чем больше людей в нём состоит, тем больше возможностей у нас для защиты наших прав и отстаивания интересов».

Специалист Центра молодёжных траекторий Софья Романова рассказала о том, как в этом году будет проходить праздник для первокурсников. Фестиваль «День первых» состоится 2 сентября, в кампусе Политеха будут работать десять фестивальных зон, а внутри них — больше 100 станций. Проходя станции, адаптеры с группами будут собирать на карте поликоины. Новшество этого года — в конце подарки получат не только первокурсники, но и адаптеры.

Важную информацию об обеспечении безопасности в университете, правилах поведения и мерах предосторожности сообщил начальник отделения по обеспечению антитеррористической защищённости и безопасности на объектах Александр Фёдоров. В Политехе регулярно проводятся антитеррористические учения, и ребятам показали впечатляющий фильм об одной из таких тренировок.

Ведущий инженер отдела пожарной безопасности Владимир Васькин научил студентов пользоваться углекислотным и порошковым огнетушителями. Несколько человек успешно продемонстрировали, что урок усвоен.

Также выступил представитель ОМОН Вадим Матвеев, он предостерёг молодёжь от посещения несанкционированных митингов, предупредил о последствиях таких действий.

Председатель Объединённого студенческого совета общежитий Томас Шохенмайер рассказал об устройстве общежитий, доступных услугах и порядке заселения. В этом году почти 64 процента поступивших в бакалавриат и специалитет — иногородние ребята. Заселение в общежития началось с 26 августа.

Завершая встречу, руководитель ОИ «Адаптеры» Дмитрий Аграновский сказал: Каждый из нас прошёл обучение, интенсив, и уже завтра у большинства институтов начнутся встречи с первокурсниками. Желаю вам успехов, помните, что всегда можете рассчитывать на поддержку и помощь Общественного института .

