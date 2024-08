Финансовые новости: Розничные инвесторы выбирают ПИФ денежного рынка

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В II квартале 2024 года стоимость активов в руках управляющих компаний увеличилась до 23,5 трлн рублей. Во многом прирост был обеспечен притоком средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и положительной доходностью этих фондов.

Основной объем поступлений пришелся на закрытые ПИФ. Однако максимальное ускорение динамики продемонстрировали открытые ПИФ, чистый приток средств в которые за квартал увеличился в 16 раз. В основном это произошло за счет фондов акций. Инвесторы приобретали паи в ожидании высоких доходностей на фоне роста долевого рынка в начале квартала и объявлений компаний о выплате дивидендов. Биржевые ПИФ прирастали благодаря фондам денежного рынка. Стратегии таких фондов предусматривают краткосрочное размещение средств клиентов в инструменты денежного рынка — чаще всего сделки обратного репо. Такие операции позволяют получить доходность, близкую к ключевой ставке. Популярностью среди инвесторов пользовались и массовые закрытые ПИФ, ориентированные на инвестиции в коммерческую недвижимость, включая складские помещения. Нетто-приток средств в такие фонды удвоился по сравнению с предыдущим кварталом. Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей управляющих компаний» за II квартал 2024 года. Фото на превью: RerF_Studio / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20952

MIL OSI