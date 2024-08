«Роснефть» модернизирует цифровую систему мониторинга трубопроводов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе усовершенствовали информационную систему мониторинга технического состояния промысловых трубопроводов «РН–СМТ».

Новая версия программного обеспечения (ПО) в автоматическом режиме определяет пропускную способность трубопровода на основании текущих параметров работы добывающих и нагнетательных скважин. Экономический эффект от внедрения обновленной версии «РН-СМТ» превысит 1 млрд рублей.

Обновлённое ПО позволило консолидировать данные обо всех трубопроводах Компании, общая протяженность которых превышает 80 тыс. км. Теперь вся информация о трубопроводах, в том числе их техническое состояние, результаты диагностики, размеры и т.д., доступна специалистам в цифровом формате в единой базе.

Функционал ПО также дополнен модулем автоматизации процесса оценки рисков отказов трубопроводов и модулем для определения оптимальных сроков и видов технического обслуживания. Разработанное решение интегрировано в корпоративную линейку наукоемкого программного обеспечения.

Развитие наукоемкого программного обеспечения является важной частью стратегии «Роснефть‑2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

