Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

При проведении сегоднешнего анализа, показывает нам экономическую результативность а так же инновационые деятельности компании “Роснефть”. Так же, проявляеться социальная сфера для обеспечения общественной безопастности в школах. Глобализация университетского образования и науки, возростает.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Финансовые новости: Инфляционные ожидания в августе продолжили повышаться

Оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, возросла в августе 2024 года до 12,9 с 12,4% месяцем ранее, показывает опрос ООО «инФОМ». Увеличение произошло за счет опрошенных со сбережениями. У респондентов без сбережений инфляционные ожидания снизились, но оставались повышенными.

2. «Роснефть» модернизирует цифровую систему мониторинга трубопроводов

Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе усовершенствовали информационную систему мониторинга технического состояния промысловых трубопроводов «РН–СМТ».

Новая версия программного обеспечения (ПО) в автоматическом режиме определяет пропускную способность трубопровода на основании текущих параметров работы добывающих и нагнетательных скважин. Экономический эффект от внедрения обновленной версии «РН-СМТ» превысит 1 млрд рублей.

3. В новосибирских школах планируется внедрить детекторы событий, нарушающих общественную безопасность

Образовательные учреждения Новосибирска оснастят детекторами событий, нарушающих общественную безопасность. Трехстороннее соглашение о взаимодействии в сфере разработки и внедрения данного ИТ-решения подписали на «Технопроме-2024» вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин, вице-мэр Новосибирска Максим Останин и ректор НГУ Михаил Федорук.

4. Потенциал не исчерпан: перспективы сотрудничества Политеха с университетами Индии

В конце августа СПбПУ посетила новый руководитель Русского дома в Нью-Дели Елена Ремизова. Она познакомилась с университетом, направлениями подготовки и международной деятельностью. Политех сотрудничает с двенадцатью индийскими университетами, включая Индийский институт технологий Бомбея и Мадраса — стратегического партнёра СПбПУ.

5. Как цифровые инструменты помогают гуманитариям

Вышка Онлайн запустила курс «Введение в анализ данных на R для гуманитарных и социальных наук» на портале «Открытое образование». Доцент Школы лингвистики факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Георгий Мороз рассказал, зачем гуманитариям анализировать данные, кому будет интересен этот курс и какие необычные задания предстоит выполнить слушателям.

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