Профессор ГУУ Татьяна Леонова назначена заместителем губернатора Калужской области

Утром 27 августа 2024 года губернатор Калужской области Владислав Шапша принял решение назначить своим заместителем Татьяну Леонову, ранее занимавшую должность главы Администрации города Обнинска.

Напомним, что и Владислав Шапша, и Татьяна Леонова являются выпускниками Государственного университета управления. А Татьяна Николаевна в настоящее время является профессором кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ.

Кроме должности заместителя губернатора Калужской области Татьяна Леонова примет на себя обязанности заместителя председателя комиссии Госсовета по направлению «Кадры».

Татьяна Леонова родилась в 1971 году. В 1988 году поступила в Московский институт управления им. С. Орджоникидзе (ныне ГУУ) на специальность «Экономика и управление производством». С 1997 по 2012 годы являлась сотрудником кафедры государственного регулирования национальной экономики. В 2012 году защитила докторскую диссертацию на тему: «Формирование институционального механизма инновационного развития российской экономики в сфере венчурного предпринимательства». До 2019 года являлась также руководителем бакалаврской и магистерской программ «Международный менеджмент» в ГУУ. В октябре 2020 года была назначена главой Администрации города Обнинска. А с сегодняшнего дня – заместитель губернатора Калужской области.

Поздравляем Татьяна Николаевну с новым ответственным назначением и желаем успешного продолжения карьерного роста!

