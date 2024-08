Правительство упростило порядок получения аккредитации для малых технологических компаний, работающих в сфере информационных технологий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 26 августа 2024 года №1149

Небольшим IT-компаниям станет проще получить государственную аккредитацию, а значит, и доступ к действующим мерам поддержки. Постановление, упрощающее такую процедуру, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документом предусмотрена отмена проверки доли дохода от IT-деятельности стартапов, включённых в реестр малых технологических компаний и созданных менее трёх лет назад. Сейчас для получения аккредитации такая доля дохода должна превышать 30% выручки.

Решение позволит предоставить аккредитацию и оказывать поддержку начинающим предприятиям отрасли с минимальным показателем выручки, что поможет простимулировать их дальнейшее развитие.

Подписанным документом внесены изменения в постановление от 30 сентября 2022 года №1729.

