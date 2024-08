Правительство направит более 3,7 млрд рублей на продолжение обеспечения школ, колледжей и избиркомов высокоскоростным доступом к интернету

Source: MIL-OSI Russian Language News

Распоряжение от 24 августа 2024 года №2295-р

Документ Распоряжение от 24 августа 2024 года №2295-р

Свыше 3,7 млрд рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета на оказание услуг по обеспечению школ, колледжей и избирательных комиссий высокоскоростным и защищённым доступом к интернету. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Решение позволит продолжить обеспечивать доступом к интернету не менее 49,2 тыс. государственных и муниципальных образовательных организаций и избирательных комиссий в регионах.

Вопрос обеспечения образовательных организаций высокоскоростным доступом к интернету обсуждался 15 июля на стратегической сессии, посвящённой разработке нового национального проекта «Молодёжь и дети». По её итогам Михаил Мишустин поручил Минцифры, Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки, Рособрнадзору и Росмолодёжи проработать вопрос о выделении финансирования на эти цели.

