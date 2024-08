Потенциал не исчерпан: перспективы сотрудничества Политеха с университетами Индии

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце августа СПбПУ посетила новый руководитель Русского дома в Нью-Дели Елена Ремизова. Она познакомилась с университетом, направлениями подготовки и международной деятельностью. Политех сотрудничает с двенадцатью индийскими университетами, включая Индийский институт технологий Бомбея и Мадраса — стратегического партнёра СПбПУ.

В апреле делегация Политеха участвовала в Индийско-российском образовательном саммите, где были подписаны соглашения о сотрудничестве, проведены переговоры с индийскими компаниями и организациями и вскоре началась подготовка к размещению инновационных курсов Политеха на английском языке на индийских образовательных платформах. После саммита вице-президент крупнейшего в этой стране частного вуза —Профессионального университета Лавли Аман Миттал посетил СПбПУ с деловым визитом, и в настоящее время сотрудники ИПМЭиТ активно работают с этим университетом. Развивается сотрудничество и с другими индийскими университетами и организациями.

Как отметили начальник Управления международного сотрудничества Владимир Хижняк и начальник Управления международного образования Евгения Саталкина, потенциал сотрудничества с университетами, компаниями и научными организациями Индии далеко не исчерпан. Политех регулярно участвует в образовательных выставках в разных городах Индии, ведёт активную работу по продвижению через интернет-ресурсы, но количество индийских студентов в Политехническом университете остаётся неизменным.

На встрече обсудили шаги для улучшения ситуации с набором индийских студентов. Руководитель Русского дома в Нью-Дели считает, что следует открыть представительство Политехнического университета в этой стране, по аналогии с Представительством СПбПУ в Шанхае, а также создать школы русского языка в разных городах Индии. Отношение к России в Индии в целом остаётся хорошим. Представители СПбПУ на встрече предложили создание совместных образовательных программ с индийскими университетами, привлечение к научно-техническому сотрудничеству индийских компаний, организацию трансфера инновационных разработок Политеха, участие индийских партнёров в Экономическом конгрессе — VI Международном муниципальном форуме БРИКС+, который должен пройти в ноябре в Санкт-Петербурге.

«Политехнический университет произвёл на меня очень хорошее впечатление, это университет действительно мирового уровня, — отметила Елена Ремизова. — Думаю, наша совместная работа поможет привлечь больше талантливых индийских студентов в ваш замечательный вуз. В настоящее время экономика Индии активно развивается, и стране требуется много инженеров и технических специалистов, ожидается значительный рост числа абитуриентов, в том числе в зарубежные университеты. Русский дом в Нью-Дели готов предоставить площадку для размещения информационных материалов Политехнического университета, а также вести совместную работу по всем другим направлениям».

