Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

22 августа состоялся визит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва в Колледж автоматизации производства. Гости оценили уровень готовности к открытию первого в городе образовательного полигона для опережающей подготовки кадров — Центра инженерных компетенций, который реализован на базе колледжа. Передовая инженерная школа Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ) представила делегации концепцию молодёжного конструкторского бюро, ставшего частью Центра инженерных компетенций.

Промышленность города быстро растёт. За последние годы создано 75 тысяч рабочих мест, большая часть —именно в промышленности. Мы создаём современные высокотехнологичные производства, которым нужны кадры. Наращиваем приём в колледжи на самые востребованные профессии. В Центре инженерных компетенций ребята знакомятся с техникой и оборудованием, получают первые навыки. Здесь создано уникальное молодёжное конструкторское бюро. И таких образовательных полигонов по различным направлениям у нас будет двенадцать. Я очень благодарен руководству “Росатома”, который активно помогает городу. Мы договорились, что госкорпорация будет поставлять необходимое для учёбы оборудование. Сегодня в Петербурге работают более 30 тысяч сотрудников “Росатома”, и им тоже нужны соответствующие кадры , — отметил Александр Беглов.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подчеркнул, что образовательный опыт Санкт-Петербурга в переформатировании и развитии системы образования необходимо массово тиражировать во всех крупных промышленных центрах и субъектах Российской Федерации.

Сейчас в Петербурге на предприятиях “Росатома” работают десятки тысяч человек. Присутствие госкорпорации в промышленном облике города расширяется: машиностроение, логистика, ядерная медицина, развитие цифровых компетенций — это относительно новые направления, которые добавляются в последние годы к нашему традиционному атомному профилю. Главным вызовом, стоящим перед нами, была и остаётся подготовка кадров. Воспитание людей, которые будут развивать технологический суверенитет и укреплять национальное атомное лидерство , — заключил Алексей Лихачёв.

Центр инженерных компетенций откроется 2 сентября и станет первым образовательным полигоном в Санкт-Петербурге, организованным по кластерному принципу. Центр объединяет девять современных лабораторий, основанных на оборудовании, приобретённом городом для финала чемпионата «Профессионалы» в 2023 году. В одно время в центре смогут обучаться до 220 человек, а в течение года планируется подготовить 10000 специалистов. Лаборатории будут доступны для студентов всех колледжей Санкт-Петербурга. В ноябре Центр инженерных компетенций станет одной из площадок для проведения финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

В структуру Центра инженерных компетенций входит молодёжное конструкторское бюро, реализуемое при поддержке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и в партнёрстве со студенческим конструкторским бюро на базе вуза. Специалисты Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» передали коллегам из Колледжа автоматизации производства свой успешный опыт реализации подобного бюро в университете.

Директор Центра дополнительного профессионального образования Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Сергей Салкуцан рассказал делегации об организации молодёжного конструкторского бюро, его основных задачах и целях в рамках работы первого образовательного полигона в Санкт-Петербурге.

Работа в молодёжном конструкторском бюро позволит студентам оценить собственный потенциал и карьерные перспективы в процессе участия в корпоративных заказах от производственных компаний, разработки инновационных научно-исследовательских проектов под руководством инженеров студенческого конструкторского бюро СПбПУ и экспертов от индустриальных партнёров.

Создание данного подразделения обусловлено реализацией концептуальной идеи сквозных конструкторских бюро по линии “промышленность — университет — колледж — школа”. Эта инициатива обеспечит бесшовный процесс передачи теоретических знаний и практических навыков на всех ступенях обучения с учётом актуальной ситуации на рынке труда и ориентацией на кадровые запросы потенциальных работодателей , — пояснил Сергей Салкуцан.

Госкорпорация «Росатом» является давним стратегическим партнёром Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и поддерживает программу ПИШ СПбПУ, направленную на подготовку инженеров нового поколения за счёт цифровой трансформации образовательных подходов и технологий на основе выполнения прорывных исследований для решения актуальных фронтирных инженерных задач. Госкорпорация «Росатом» и Передовая инженерная школа СПбПУ «Цифровой инжиниринг» ведут совместные наукоёмкие проекты, разрабатывают образовательные программы и развивают общую научно-технологическую инфраструктуру.

Передовая инженерная школа СПбПУ “Цифровой инжиниринг” сохраняет лидирующие позиции среди других школ по уровню развития кооперации с индустриальными партнёрами, так как находится в постоянном диалоге с высокотехнологичными компаниями, стремится всесторонне оценить их запросы и найти актуальные решения в образовательном и научно-исследовательском поле. Мы готовы делиться накопленным опытом и тиражировать лучшие практики обучения.

Подготовка квалифицированных кадров — это вопрос государственного значения, который возможно решить только в рамках комплексного подхода к совершенствованию образовательных инструментов, методик, подходов и развитию разных форматов сотрудничества между образовательными организациями, представителями государственной власти и промышленными предприятиями , — подвёл итог проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/education/politekh-na-pervom-obrazovatelnom-poligone-peterburga/

MIL OSI