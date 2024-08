Политехник Екатерина Шевченко стала почётным донором Санкт-Петербурга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Санкт-Петербурге наградили почётных доноров. 45 петербуржцев сдали кровь и её компоненты более 1200 раз. Для нужд учреждений здравоохранения города заготовлено более 600 литров донорской крови и её компонентов. Среди награждённых была и ведущий менеджер по персоналу Управления персонала СПбПУ Екатерина Шевченко. Наша коллега сделала 21 донацию. Донация — (англ. donation — «дарение») — это процедура сдачи крови человеком. Одна порция крови может спасти три жизни.

Донорство крови — это личное желание человека, важный и доступный многим вид благотворительности. Доноры вызывают гордость и восхищение, потому что они дарят другим самое ценное — свою кровь. В России действует единая служба крови, которая связывает доноров и медицинские учреждения и продвигает идею добровольного донорства крови в стране.

«Донором крови я стала ещё в 1999 году, когда срочно потребовалась донорская кровь для онкобольного мальчика. Я согласилась не раздумывая, — рассказала Екатерина Шевченко. — С этого момента всё и началось. Да, были и перерывы в донациях, но сейчас я сдаю кровь регулярно, четыре раза в год. Я достаточно легко переношу процедуру и не чувствую разницы в состоянии своего организма, кроме того, неоспоримым плюсом в донациях является и то, что я постоянно слежу за анализами крови и в случае отклонений принимаю меры».

Екатерина надеется стать почётным донором России. Это звание получают люди, совершившие более 40 донаций крови. По данным за прошлый год, в России сейчас более 1,4 млн безвозмездных доноров крови. Благодаря им на протяжении многих лет медицинские организации бесперебойно обеспечиваются кровью и её компонентами. Особенно это важно для госпиталей в зоне проведения специальной военной операции. За 2023 год учреждения заготовили 370 тонн плазмы крови. Отметим, что количество донаций в нашей стране ежегодно растёт. В прошлом году — почти на 4 %.

Мне хотелось бы сказать: пусть вас вдохновляет мысль о том, что вы можете помочь кому-то в этом мире. И вашу кровь обязательно получит человек, который очень в ней нуждается , — подытожила Екатерина.

Каждый год в Политехе проходит акция под названием «День донора СПбПУ». Тысячи студентов и сотрудников нашего вуза помогают петербургским отделениям и городской станции переливания крови.

А ещё с 2021 года СПбПУ сотрудничает с Национальным регистром доноров костного мозга. В вузе регулярно проводятся акции по вступлению в регистр доноров, в которых участвуют сотрудники, студенты и выпускники Политеха, а также жители Санкт-Петербурга. Уже почти 500 политехников пополнили этот регистр.

