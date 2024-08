Новые корпуса для студентов МГТУ им. Н.Э.Баумана перед началом учебного года посетили вице-премьеры и министры российского Правительства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров, Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минпромторга Антон Алиханов, а также президент Российской академии наук Геннадий Красников и генеральный директор Фонда перспективных исследований Максим Вакштейн осмотрели новые корпуса кампуса МГТУ им. Н.Э.Баумана – Центральный кластер, «Квантум парк» и инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем.

Кампус нового поколения возводится в рамках поручения Президента России Владимира Владимировича Путина по созданию сети современных университетских кампусов. С 2021 года в рамках масштабной стройки кампуса Бауманки возведено и реконструировано 14 объектов общей площадью почти 170 тыс. кв. м, построен пешеходный мост через реку Яузу, который связывает исторические и новые корпуса вуза.

«Направления деятельности и приоритеты научных разработок, которые сегодня ведутся в МГТУ им. Н.Э.Баумана, а также реализация масштабного и амбициозного проекта по созданию нового кампуса полностью синхронизированы с задачами восьми национальных проектов технологического лидерства. В фокусе особого внимания руководства университета находятся проекты, связанные с новыми технологиями в области микроэлектроники. Правительство уделяет этой отрасли повышенное внимание как базовой неотъемлемой составляющей для реализации всех технологических нацпроектов – от „Перспективных космических технологий и сервисов“, „Средств производства и автоматизации“ до „Современных технологий сбережения здоровья“ и „Беспилотных авиационных систем“», – сказал Денис Мантуров.

«Президент России Владимир Путин поставил стратегически важную задачу – создать сеть современных кампусов в разных регионах страны, чтобы обеспечить нашу молодёжь качественными условиями для учёбы, самореализации и жизни. Кампус Бауманки – яркий пример инфраструктуры нового образца, где перед студентами, молодыми учёными открываются уникальные возможности для успешного карьерного роста и погружения в мир большой науки. В настоящее время полноценно функционируют 6 новых корпусов МГТУ им. Баумана. Для раскрытия научного потенциала создана 31 современная лаборатория, а в ближайшем будущем их количество увеличится более чем в 2 раза. Эта масштабная работа соответствует целям и приоритетам, обозначенным в Стратегии научно-технологического развития России, утверждённой главой государства», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Бауманка традиционно уделяет пристальное внимание довузовской подготовке. Высокие результаты показала приёмная кампания в этом году – средний балл ЕГЭ среди абитуриентов вырос с 80,68 до 88,55. Более того, в 2,5 раза (до 264 человек) выросло количество стобалльников.

«Создание современного кампуса на базе одного из ведущих технических вузов – важный шаг в развитии интеллектуального потенциала, технологий и инноваций в стране. Открытие лабораторий, исследовательских центров, обновление оборудования в МГТУ имени Баумана позволит выйти на качественно новые результаты в передовых сферах – от робототехники до биотехнологий. Вместе с этим студгородок станет площадкой для выстраивания плотной работы с индустриальными партнёрами. В совокупности все перечисленные факторы позволят нам готовить инженеров нового поколения», – сказал Валерий Фальков.

Российские компании, среди которых «Роскосмос», «Ростех», «Росатом», «Сбер», «Сибур» и многие другие, принимают участие в разработке учебных программ вуза, организуют образовательный процесс с преподавателями – сотрудниками компаний, проводят стажировки для студентов и аспирантов.

Делегация посетила кластер «Квантум парк» площадью почти 14 тыс. кв. м. Он представляет собой один из самых продвинутых исследовательских комплексов мира, специально спроектированный и построенный для решения практических задач на стыке квантовых, фотонных и флюидных технологий, которые определят будущее современной науки и индустрии.

«Вместе с командой МГТУ им. Н.Э.Баумана мы даём старт принципиально новому подходу к формированию так нужных сегодня инженеров и учёных нового поколения – на базе фундаментальных исследований и прикладных разработок, готовых к серийному внедрению. На площадке многофункционального комплекса „Квантум парк“ бауманцы обеспечат развитие пула критически важных для современной промышленности технологий в области квантовых вычислений. Здесь же уже сформирована мощная база для реализации программы развития российского научного приборостроения. Задачи уже поставлены, приступаем к активному взаимодействию для их успешной реализации», – подчеркнул Антон Алиханов.

«Бауманский университет всегда был флагманом отечественной высшей технической школы. За почти 200 лет своего существования он не только подготовил десятки тысяч высококлассных специалистов, но и стал мощным научным центром, который ведёт исследования в целом ряде приоритетных для страны направлений», – подчеркнул Антон Силуанов.

Сегодня укрепление технологического суверенитета – один из ключевых векторов госполитики, и МГТУ имени Баумана в этом процессе отводится важная роль. Появление цифровых инжиниринговых центров, кванториума, современных лабораторий поможет университету готовить высококвалифицированных практико-ориентированных специалистов, востребованных в органах власти и в компаниях.

Делегация посетила также Центральный кластер университета площадью 50,9 тыс. кв. м. Здесь были представлены разработки научно-образовательного центра «Формула Студент»: студентами и аспирантами разработаны внедорожник «Стрела» и родстер «Крым» (спортивный двухместный автомобиль), в которых используются комплектующие отечественного производства.

В конгресс-холле гостям продемонстрировали макет кампуса и рассказали о приоритетных научных разработках вуза. Например, по программе «Приоритет-2030» в рамках трека «Гибридные вычисления» разрабатывается электронная компонентная база нового поколения для создания суперкомпьютера экзафлопсной мощности и решения задач искусственного интеллекта, энергетики, медицины и безопасности.

Заключительной точкой маршрута стал инжиниринговый центр площадью 3,2 тыс. кв. м. Сегодня здесь трудятся 280 инженеров и студентов. В корпусе расположен научно-образовательный центр «КАМАЗ-БАУМАН», и здесь, например, реализуются проекты по созданию экологически безопасных вездеходов на шинах низкого давления для освоения Арктических зон России, Сибири и Дальнего Востока в интересах добывающих отраслей промышленностей.

Экскурсию по новым корпусам провёл ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана Михаил Гордин. Он подчеркнул, что новые здания и лаборатории позволят достичь амбициозные цели новой Стратегии развития университета до 2030 года в области кадрового обеспечения национальных проектов технологического лидерства, проведения исследований и разработок по критическим и сквозным технологическим направлениям.

