Дмитрий Чернышенко: Национальная технологическая олимпиада охватила более 600 тысяч школьников и студентов из России и 77 зарубежных государств

Открыта регистрация участников на юбилейный, 10-й сезон Национальной технологической олимпиады (НТО). Включиться в самые масштабные в России командные инженерные соревнования могут школьники 5–11-х классов и студенты вузов и колледжей, заявки принимаются на сайте.

Организационный комитет олимпиады возглавляют Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

«В новом сезоне Национальная технологическая олимпиада отметит десятилетний юбилей. За эти годы она охватила более 660 тысяч школьников и студентов из всех регионов России и 77 зарубежных государств. Среди направлений – космос, генная и наноинженерия, умная и ядерная энергетика, искусственный интеллект и много других актуальных тем. Эти сферы напрямую связаны с технологическим лидерством страны, обозначенным Президентом Владимиром Путиным в качестве одной из основных национальных целей. При поддержке Сергея Владиленовича Кириенко олимпиада продолжает развиваться и раскрывать молодые таланты для будущего России», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В 2024/2025 учебном году соревнования основного трека НТО для школьников 8–11-х классов пройдут по 32 профилям, в студенческом треке – по 7 направлениям. Участники будут работать с реальными вызовами в области автоматизации бизнес-процессов, геномного редактирования, нано- и нейротехнологий, подводной, летающей и наземной робототехники, технологий беспроводной связи и многих других. Статус победителя или призёра большинства профилей НТО для школьников позволит абитуриентам получить существенные преимущества при поступлении в более 100 вузов России. Кроме этого, студенты-победители смогут попасть на стажировку в компании – партнёры олимпиады и поступить на бюджетные места в магистратуру вузов – организаторов профилей.

«Национальная технологическая олимпиада за прошедшие годы стала настоящим трамплином для талантливых ребят со всей страны. Благодаря участию в ней можно поступить в лучшие университеты России, уже с первого-второго курса проходить стажировку на крупнейших предприятиях и ещё во время учёбы получить предложение о трудоустройстве. Большому количеству студентов, проявивших интерес к исследовательской работе, олимпиада позволила продолжить свой профессиональный путь в технических науках», – сказал глава Минобрнауки, заместитель сопредседателей оргкомитета олимпиады Валерий Фальков.

В новом сезоне НТО школьникам предстоит с помощью искусственного интеллекта разработать систему идентификации животных на изображениях с фотоловушек, чтобы повысить точность учёта популяций диких зверей, проанализировать уязвимости веб-приложений для предотвращения киберпреступлений, разработать систему для сбора и обработки биосигналов, которая помогает социализации людей с различными нарушениями. В рамках соревнований участники также будут создавать компьютерные игры с использованием образовательного контента, программировать роботов на решение большого спектра задач – от организации автоматической доставки грузов и подводной диагностики состояния судна, находящегося под водой, до разработки полезной нагрузки для ровера-планетохода.

«Школьники, поступившие в университеты благодаря успехам в Национальной технологической олимпиаде, имеют преимущества, и это не только льготы при зачислении. Эти студенты не боятся браться за решение трудных задач, они умеют коммуницировать и управлять своим временем, у них нет страха перед изучением нового, они в хорошем смысле амбициозны и эффективно используют свой потенциал. Мы видим, что НТО формирует и развивает в участниках качества, необходимые как для прорывов в науке и технологиях, так и для создания своего дела и успешной работы над проектами в стартапах и крупных технологических компаниях», – сообщил ректор НИУ ВШЭ, заместитель сопредседателей оргкомитета НТО Никита Анисимов.

Шестой год в Национальной технологической олимпиаде проводится трек Junior для школьников 5–7-х классов – в новом сезоне для них пройдут соревнования по шести актуальным технологическим направлениям. Юниоры смогут попробовать свои силы в обучении нейросетей, программировании роботов, создании VR-приложений и полезных компьютерных игр, спроектировать орбитальный спутник и настроить сити-ферму для выращивания растений в городской среде.

Для подготовки к НТО каждый участник из любой точки страны и мира может бесплатно использовать открытые образовательные материалы, размещённые на сайте олимпиады, посещать вебинары с разработчиками профильных направлений. Продолжают работу площадки, где можно готовиться к олимпиаде очно, – в новом сезоне их будет 119, что на 36% больше, чем годом ранее. Площадки расположены на базах школ и университетов, домов детского творчества и технопарков в разных регионах страны.

Активно развивается система стажировок для победителей и призёров НТО. Впервые эта практика появилась на профиле «Искусственный интеллект», который шестой год проводится совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Стажировки также были организованы для победителей профилей «Автоматизация бизнес-процессов», организатором которого выступает фирма «1С», «Автономные транспортные системы» в партнёрстве с ООО «Академия высоких технологий», «Спутниковые системы» в партнёрстве с компанией «Образование будущего».

Регистрация на НТО Junior для учеников 5–7-х классов открыта до 30 сентября, приём заявок от учащихся 8–11-х классов и студентов продлится до 21 октября на сайте олимпиады. Финальные соревнования юниорского трека пройдут в ноябре 2024 года, а старшеклассники и студенты встретятся на заключительном очном этапе в феврале – апреле 2025 года: финалистов примут вузы – организаторы НТО, среди которых НИУ ВШЭ, ИТМО, РТУ МИРЭА, МАИ, НИЯУ «МИФИ», Московский политех, ДВФУ, НГУ, Томский политех и другие ведущие технологические вузы России.

Добавим, что в 2023/2024 учебном году заявки на участие в Национальной технологической олимпиаде подали свыше 140 тысяч школьников и студентов из всех субъектов Российской Федерации и ряда зарубежных стран. В финалах приняли участие почти 2 тысячи человек, победителями и призёрами НТО стали 441 старшеклассник и 88 студентов из 48 российских регионов.

Национальная технологическая олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования совместно с АНО «Россия – страна возможностей» и при поддержке «Движения первых», Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис НТО развёрнут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ).

