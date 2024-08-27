Дмитрий Чернышенко: Национальная технологическая олимпиада охватила более 600 тысяч школьников и студентов из России и 77 зарубежных государств

Source: MIL-OSI Russian Language News
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Открыта регистрация участников на юбилейный десятый сезон Национальной технологической олимпиады (НТО)
Открыта регистрация участников на юбилейный десятый сезон Национальной технологической олимпиады (НТО)
Открыта регистрация участников на юбилейный десятый сезон Национальной технологической олимпиады (НТО)
Открыта регистрация участников на юбилейный десятый сезон Национальной технологической олимпиады (НТО)
Открыта регистрация участников на юбилейный, 10-й сезон Национальной технологической олимпиады (НТО). Включиться в самые масштабные в России командные инженерные соревнования могут школьники 5–11-х классов и студенты вузов и колледжей, заявки принимаются на сайте.
Организационный комитет олимпиады возглавляют Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.
«В новом сезоне Национальная технологическая олимпиада отметит десятилетний юбилей. За эти годы она охватила более 660 тысяч школьников и студентов из всех регионов России и 77 зарубежных государств. Среди направлений – космос, генная и наноинженерия, умная и ядерная энергетика, искусственный интеллект и много других актуальных тем. Эти сферы напрямую связаны с технологическим лидерством страны, обозначенным Президентом Владимиром Путиным в качестве одной из основных национальных целей. При поддержке Сергея Владиленовича Кириенко олимпиада продолжает развиваться и раскрывать молодые таланты для будущего России», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
В 2024/2025 учебном году соревнования основного трека НТО для школьников 8–11-х классов пройдут по 32 профилям, в студенческом треке – по 7 направлениям. Участники будут работать с реальными вызовами в области автоматизации бизнес-процессов, геномного редактирования, нано- и нейротехнологий, подводной, летающей и наземной робототехники, технологий беспроводной связи и многих других. Статус победителя или призёра большинства профилей НТО для школьников позволит абитуриентам получить существенные преимущества при поступлении в более 100 вузов России. Кроме этого, студенты-победители смогут попасть на стажировку в компании – партнёры олимпиады и поступить на бюджетные места в магистратуру вузов – организаторов профилей.
«Национальная технологическая олимпиада за прошедшие годы стала настоящим трамплином для талантливых ребят со всей страны. Благодаря участию в ней можно поступить в лучшие университеты России, уже с первого-второго курса проходить стажировку на крупнейших предприятиях и ещё во время учёбы получить предложение о трудоустройстве. Большому количеству студентов, проявивших интерес к исследовательской работе, олимпиада позволила продолжить свой профессиональный путь в технических науках», – сказал глава Минобрнауки, заместитель сопредседателей оргкомитета олимпиады Валерий Фальков.
В новом сезоне НТО школьникам предстоит с помощью искусственного интеллекта разработать систему идентификации животных на изображениях с фотоловушек, чтобы повысить точность учёта популяций диких зверей, проанализировать уязвимости веб-приложений для предотвращения киберпреступлений, разработать систему для сбора и обработки биосигналов, которая помогает социализации людей с различными нарушениями. В рамках соревнований участники также будут создавать компьютерные игры с использованием образовательного контента, программировать роботов на решение большого спектра задач – от организации автоматической доставки грузов и подводной диагностики состояния судна, находящегося под водой, до разработки полезной нагрузки для ровера-планетохода.
«Школьники, поступившие в университеты благодаря успехам в Национальной технологической олимпиаде, имеют преимущества, и это не только льготы при зачислении. Эти студенты не боятся браться за решение трудных задач, они умеют коммуницировать и управлять своим временем, у них нет страха перед изучением нового, они в хорошем смысле амбициозны и эффективно используют свой потенциал. Мы видим, что НТО формирует и развивает в участниках качества, необходимые как для прорывов в науке и технологиях, так и для создания своего дела и успешной работы над проектами в стартапах и крупных технологических компаниях», – сообщил ректор НИУ ВШЭ, заместитель сопредседателей оргкомитета НТО Никита Анисимов.
Шестой год в Национальной технологической олимпиаде проводится трек Junior для школьников 5–7-х классов – в новом сезоне для них пройдут соревнования по шести актуальным технологическим направлениям. Юниоры смогут попробовать свои силы в обучении нейросетей, программировании роботов, создании VR-приложений и полезных компьютерных игр, спроектировать орбитальный спутник и настроить сити-ферму для выращивания растений в городской среде.
Для подготовки к НТО каждый участник из любой точки страны и мира может бесплатно использовать открытые образовательные материалы, размещённые на сайте олимпиады, посещать вебинары с разработчиками профильных направлений. Продолжают работу площадки, где можно готовиться к олимпиаде очно, – в новом сезоне их будет 119, что на 36% больше, чем годом ранее. Площадки расположены на базах школ и университетов, домов детского творчества и технопарков в разных регионах страны.
Активно развивается система стажировок для победителей и призёров НТО. Впервые эта практика появилась на профиле «Искусственный интеллект», который шестой год проводится совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Стажировки также были организованы для победителей профилей «Автоматизация бизнес-процессов», организатором которого выступает фирма «1С», «Автономные транспортные системы» в партнёрстве с ООО «Академия высоких технологий», «Спутниковые системы» в партнёрстве с компанией «Образование будущего».
Регистрация на НТО Junior для учеников 5–7-х классов открыта до 30 сентября, приём заявок от учащихся 8–11-х классов и студентов продлится до 21 октября на сайте олимпиады. Финальные соревнования юниорского трека пройдут в ноябре 2024 года, а старшеклассники и студенты встретятся на заключительном очном этапе в феврале – апреле 2025 года: финалистов примут вузы – организаторы НТО, среди которых НИУ ВШЭ, ИТМО, РТУ МИРЭА, МАИ, НИЯУ «МИФИ», Московский политех, ДВФУ, НГУ, Томский политех и другие ведущие технологические вузы России.
Добавим, что в 2023/2024 учебном году заявки на участие в Национальной технологической олимпиаде подали свыше 140 тысяч школьников и студентов из всех субъектов Российской Федерации и ряда зарубежных стран. В финалах приняли участие почти 2 тысячи человек, победителями и призёрами НТО стали 441 старшеклассник и 88 студентов из 48 российских регионов.
Национальная технологическая олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования совместно с АНО «Россия – страна возможностей» и при поддержке «Движения первых», Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис НТО развёрнут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ).
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