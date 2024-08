Дмитрий Патрушев и Игорь Бабушкин обсудили реконструкцию очистных сооружений и развитие рыбохозяйственной мелиорации в Астраханской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл двустороннюю встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. На встрече были рассмотрены вопросы реконструкции очистных сооружений в Астрахани, правовое регулирование подъёма затонувшего имущества и развитие рыбохозяйственной мелиорации.

Как было отмечено, региону необходимо нарастить темпы реконструкции очистных сооружений. Кроме того, Астраханская область может подать заявку по включению в новый федпроект «Вода России». Один из критериев по конкурсному включению объектов – уровень софинансирования со стороны субъекта. При рассмотрении заявок будет учитываться опыт региона в реализации подобных мероприятий.

Также на встрече был рассмотрен вопрос отсутствия правового регулирования подъёма затонувшего имущества вне границ внутренних водных путей. Разработан проект изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта, который предусматривает порядок предоставления субсидий регионам на компенсацию затрат по удалению затонувшего имущества.

Стороны обсудили развитие рыбохозяйственной мелиорации, которая предусматривает проведение работ по расчистке каналов-рыбоходов не реже 1 раза в 3–5 лет. В настоящее время рыбохозяйственные мероприятия не включены в состав нового нацпроекта «Экологическое благополучие». Прорабатывается инициатива региона по расширению нацпроекта в этом направлении.

