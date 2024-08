Дмитрий Патрушев и губернатор Забайкальского края Александр Осипов обсудили реализацию федпроекта «Сохранение озера Байкал» и развитие АПК в Забайкалье

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Стороны обсудили реализацию федерального проекта «Сохранение озера Байкал», прохождение пожароопасного сезона и развитие агропромышленного комплекса в регионе.

Говоря о сельском хозяйстве, Дмитрий Патрушев призвал ускорить доведение средств господдержки до аграриев, а также нарастить показатель внесения минеральных удобрений.

Также были рассмотрены вопросы строительства очистных сооружений, реализации федпроектов «Чистая страна» и «Чистый воздух» и формирования экономики замкнутого цикла.

