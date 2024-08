В России создадут Консорциум российских вузов по сотрудничеству со странами Западной Африки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

По инициативе Новосибирского государственного университета при поддержке Центра народной дипломатии и администрации Новосибирской области организован международный форум «Россия — Африка». Мероприятие проходит в Новосибирске 27 августа в рамках XI Международного форума «Технопром». Цель проекта — способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества российских регионов с африканскими странами в области образования, культуры, экономики, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. В работе форума принимают участие со стороны Западной Африки министры образования, ректоры, чрезвычайные и полномочные послы в РФ Республики Мали, Республики Чад, Республики Гвинея, Буркина-Фасо, Республики Экваториальная Гвинея, и Республики Нигер. С российской стороны идею проведения форума поддержали университеты и организации Новосибирска, Томска, Ижевска, Челябинска, Москвы, Санкт- Петербурга и Ярославля.

— Важным итогом форума станет решение о создании Консорциума российских университетов и организаций для выработки форматов, механизмов и направлений межвузовского вдаимодействия со странами Западной Африки, в основе которого будет подготовка высококвалифицированных кадров для науки и наукоемкого бизнеса африканского континента. На начальном этапе в работе примут участие 20 российских вузов, в дальнейшем в деятельность консорциума будут вовлечены более 40 российских университетов, — заявил начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак.

Также на форуме «Россия — Африка» подписаны соглашения о разностороннем сотрудничестве между Новосибирским государственным университетом и Университетом Томаса Санкары (Буркина-Фасо), Университетом Абду Мумуни (Нигер) и Центром народной дипломатии.

Согласно достигнутым договоренностям, в октябре этого года НГУ откроет подготовительное отделение в режиме онлайн по двум направлениям: медико-биологическое на французском языке и естественно-научное на русском языке.

В рамках подписанных соглашений НГУ с ведущими университетами стран Западной Африки будет разрабатывать совместные образовательные программы с получением двух дипломов по следующим направлениям подготовки: менеджмент, математика, информационные технологии. При этом возможны две образовательные схемы: обучение в бакалавриате — 2 года в Африке и 2 года в России; прохождение магистратуры — 1 год в Африке, 1-2 года в России. Обучение предлагается проводить на английском языке.

НГУ берет на себя организацию и проведение научно-популярных лекций по естественно-научному профилю. Вуз готов составить перечень лекций по запросу африканских университетов и пригласить известных ученых для их чтения в режиме онлайн. Также в НГУ для студентов из Африки возможна организация научных стажировок у известных ученых по естественно-научным профилям подготовки. Длительность таких стажировок может варьироваться от 3 месяцев до полугода.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/v-rossii-sozdadut-konsortsium-rossiyskikh-vuzov-po-sotrudnichestvu-so-stranami-zapadnoy-afriki/

MIL OSI