В новосибирских школах планируется внедрить детекторы событий, нарушающих общественную безопасность

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Образовательные учреждения Новосибирска оснастят детекторами событий, нарушающих общественную безопасность. Трехстороннее соглашение о взаимодействии в сфере разработки и внедрения данного ИТ-решения подписали на «Технопроме-2024» вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин, вице-мэр Новосибирска Максим Останин и ректор НГУ Михаил Федорук.

Стороны договорились совместно запустить пилотный проект по оснащению учебных заведений столицы Сибири аппаратно-программным комплексом, разработанным НГУ для профилактики агрессивного поведения. В системы видеонаблюдения будут интегрированы детекторы, работающие на основе технологий искусственного интеллекта. Такой подход позволит повысить уровень безопасности учащихся.

— Главная задача любых цифровых решений умного города — обеспечить максимальный уровень безопасности и комфорта населения. У нашей компании есть необходимый опыт и ресурсы для реализации таких проектов, наши ИТ-продукты успешно функционируют в регионах Сибири. Уверен, что взаимодействие с ведущим университетом и администрацией города станут дополнительным импульсом цифровой трансформации Новосибирска, — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

— Мы считаем, что иногда стоит отойти от классических мер безопасности и применить самые современные технологии, чтобы сделать новосибирские школы максимально безопасным местом, — рассказал вице-мэр Новосибирска Максим Останин.

— Мы уделяем большое внимание работе в интересах индустриальных партнеров, и мы открыты для сотрудничества с компаниями и предприятиями любого масштаба. Очевидно, что шире всего такое сотрудничество развивается с крупными игроками, такими как «Ростелеком», в силу того, что у них больше задач, в решении которых может помочь университет, как в создании новых технологий, так и в подготовке высококвалифицированных кадров для наших партнеров. Надеемся, что это соглашение станет частью более широкого и взаимовыгодного партнёрства, — подчеркнул ректор НГУ Михаил Федорук.

Соглашение подписано в рамках партнерства «Ростелекома» и Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ по федеральному проекту «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В этом году на форуме провайдер и Центр ИИ НГУ также представили новый ИТ-продукт — детекторы силуэта человека, способные идентифицировать статичные и движущиеся объекты, даже в толпе других людей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/v-novosibirskikh-shkolakh-planiruetsya-vnedrit-detektory-sobytiy-narushayushchikh-obshchestvennuyu-b/

MIL OSI