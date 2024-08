LADA Sport ROSNEFT успешно выступила на этапе кольцевых гонок в Санкт-Петербурге

Source: MIL-OSI Russian Language News

Команда LADA Sport ROSNEFT успешно выступила на пятом этапе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), который прошел в минувшие выходные на трассе «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге. За два дня гонок пилоты выиграли три призовых места, а также командный кубок.

В субботу в классе «Супер-продакшн» Леонид Панфилов и Кирилл Ладыгин в напряженной борьбе заняли, соответственно, первое и второе место, а LADA Sport ROSNEFT стала лучшей командой в гонке. В воскресной гонке Панфилов снова поднялся на пьедестал, завоевав третье место. По итогам двух соревновательных дней он был признан лучшим пилотом в личном зачете. При этом в командном зачете по итогам пяти этапов команда LADA Sport ROSNEFT сохранила уверенный отрыв и первую строчку.

В самом мощном классе «Туринг» в квалификационном заезде пилот LADA Sport ROSNEFT Иван Чубаров показал самое быстрое время и занял 1 место. По итогам двух гонок он вместе с напарником по классу Максимом Туриевым набрал важные для команды очки.

«Роснефть» с 2015 года является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT и активно участвует в развитии российского автоспорта. Благодаря сотрудничеству с Компанией команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны всем автомобилистам на АЗС «Роснефть».

Следующий этап Российской серии кольцевых гонок состоится 14-15 сентября на трассе Moscow Raceway.

26 августа 2024 г.

