Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “27” августа 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “26” августа 2024 года приняты следующие решения:

Определить:

“27” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“27” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-780 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-780-01000-B-005P от 11.07.2024 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 200 000 000 штук Дата погашения 28.08.2024 Торговый код RU000A109AS7 ISIN код RU000A109AS7 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.

Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“27” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“27” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “АгроДом” Тип ценных бумаг Облигации биржевые, предназначенные для квалифицированных инвесторов Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-01-00171-L от 20.08.2024 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 200 000 штук Дата погашения 22.02.2028 Торговый код RU000A109AU3 ISIN код RU000A109AU3 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Закрытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер наименование АО “ФИНАМ”, АО “Инвестиционная компания “ФИНАМ” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0061900000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Финам



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