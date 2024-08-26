Финансовые новости: Инфляционные ожидания в августе продолжили повышаться

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, возросла в августе 2024 года до 12,9 с 12,4% месяцем ранее, показывает опрос ООО «инФОМ». Увеличение произошло за счет опрошенных со сбережениями. У респондентов без сбережений инфляционные ожидания снизились, но оставались повышенными.

Индекс потребительских настроений опустился до минимума с начала года и был ниже своего значения годом ранее. Ценовые ожидания предприятий повысились.

Более подробно читайте в очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Фото на превью: Эрик Романенко / ТАСС