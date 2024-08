Финансовые новости: Интервью Алексея Гузнова газете «Известия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Нужно, чтобы проценты по рассрочке не закладывались в стоимость товара

Трансграничные сделки с криптой в эксперименте, который стартует в этом году, будут проходить через установленные площадки, рассказал в интервью «Известиям» статс-секретарь — зампредседателя Банка России Алексей Гузнов. В ЦБ он курирует правовые вопросы, в том числе взаимодействие с Госдумой и Совфедом. По его словам, сейчас обсуждается возможность разрешить так называемым особо квалифицированным инвесторам (такое понятие планируется ввести) покупать и продавать цифровые активы. Помимо криптовалют, в 2024-м Центробанк активизировал работу по страхованию средств на ИИС, урегулированию рынка рассрочек и по жилищным вкладам — соответствующий документ планируют принять до конца года. Собираются ли в ЦБ отказаться от закона о количественном ограничении выдач ипотеки и какие штрафы установят, если банк не устранит нарушения прав клиентов — в эксклюзивном интервью зампреда регулятора «Известиям». «Возможность установить самозапрет на выдачу кредита снизит уровень мошенничества» — Какие важные законы в области финансов, в разработке которых принимал участие ЦБ, были приняты в весеннюю сессию? — Во время весенней сессии было принято около 30 законов, регулирующих отношения на финансовом рынке — в этом смысле сессия была успешной. Прежде всего был принят ряд законов, которые касаются защиты потребителей финансовых услуг от мошенничества. Например, благодаря одному из них россияне смогут установить самозапрет на получение кредита, займа. Конечно, этот запрет можно будет снять с помощью определенной процедуры. — Поможет ли этот закон снизить уровень мошенничества? — Практика показывает, что мошенники стараются «обработать» потенциальную жертву, активно окружая ее своим вниманием. Иногда это может длиться весьма продолжительное время. Однако если человеку удастся спокойно обдумать ситуацию, обсудить с родными и близкими, планы злоумышленников, скорее всего, будут нарушены. Новый механизм помогает защитить человека от давления мошенников, когда от него требуют немедленно получить кредит и перечислить деньги на якобы безопасный счет. И даже если злоумышленники убедят потенциальную жертву в необходимости снять самозапрет, он перестанет действовать только через два дня после подачи заявления. Поэтому я рассчитываю, что возможность установить самозапрет снизит уровень мошенничества. Напомню, что закон о самозапрете заработает в марте 2025 года, потому что пока требуется доработать систему на стороне «Госуслуг», которые будут основным каналом для обращения. Возможность подавать заявления через МФЦ появится не позднее сентября 2025-го. — Также был принят закон о социальном вкладе. Насколько, на ваш взгляд, он будет полезен потребителям? — Этот закон поможет поддержать малообеспеченных россиян. По вкладам до 50 тыс. рублей (так называемым социальным вкладам) будет установлена максимальная существующая доходность по депозитам в банке, в котором открывается такой вклад. Сейчас финансовые организации часто предлагают высокие ставки по крупным депозитам, по сбережениям на большие суммы для «премиальных» клиентов. Мы считаем, это несправедливо и граждане с невысокими доходами также должны иметь возможность получать повышенные проценты. Возможно, это поможет им больше сберегать. А по другому инструменту, предусмотренному в законе, социальному счету, платежи будут бесплатными. Сейчас комиссии банков, которые берутся за операции по счетам, могут быть чувствительны для людей с небольшими доходами. Потребуется доработать систему, которая позволит банкам быстро узнавать, полагается ли гражданину такая форма социальной поддержки. При этом человек сможет открыть только один социальный вклад и один социальный счет, поэтому финорганизации также будут запрашивать информацию, есть ли уже у клиента такой продукт в другом банке. «Обсуждается возможность допустить особо квалифицированных инвесторов к торгам цифровыми валютами» — Ранее вы сообщали о планах провести эксперимент по международным расчетам с ЦФА. Как в результате поменялась инициатива? — В прошедшую сессию были приняты изменения в закон о ЦФА. Он разрешил использовать их для трансграничных расчетов. Однако требовалась доработка с точки зрения дизайна системы — как можно использовать ЦФА, выпущенные в иностранной системе, как именно иностранная инфраструктура будет взаимодействовать с российской для таких сделок, как это пространство будет защищено от доступа третьих лиц. Эти вопросы были решены в ином законе, принятом под конец сессии. В нем также урегулированы отношения, связанные с майнингом. Причем по линии регулирования цифровых активов может пройти и использование стейблкоинов для трансграничных платежей, потому что некоторые из них подпадают под определение ЦФА. — То есть для стейблкоинов не потребуется дополнительного регулирования? — Если у конкретного стейблкоина есть обязанное лицо, и он по своей сути схож с ЦФА, то его уже сейчас по закону можно использовать для международных расчетов. Однако если за ним не стоит обязанное лицо и стейблкоин рассчитывается по какому-то алгоритму, то он скорее схож с цифровыми валютами. Для использования их в трансграничных расчетах потребуется вводить экспериментальный режим. — Как идет обсуждение запуска такого эксперимента? — В конце сессии был принят закон о майнинге криптовалют и закон, который допускает их применение в трансграничных расчетах в экспериментально-правовом режиме (ЭПР) через уполномоченные организации. Сейчас стоит задача скорейшего принятия программы ЭПР и других подзаконных актов. — Будут ли расчеты идти условно через российскую криптобиржу? — В эксперименте сделки с цифровыми валютами будут проходить через установленные площадки, и это касается только трансграничных расчетов. Сейчас обсуждается возможность допустить ограниченный круг особо квалифицированных инвесторов (сейчас такого понятия нет в законодательстве) к торгам цифровыми валютами, чтобы они смогли покупать и продавать такие активы, но это тема следующего этапа. При этом нужно проанализировать все возможные риски. Например, возникает опасность наложения рестрикций на институты, которые будут проводить операции в криптовалютах с российским бизнесом. Не говоря уже о рисках, связанных с финансовой стабильностью, с влиянием на денежно-кредитную политику. Подводя итог, сейчас стоит запустить эксперимент по использованию цифровых валют для внешней торговли. А затем уже можно рассмотреть универсальные подходы по обращению криптовалют. Но для начала стоит выяснить, какие тут могут возникнуть риски и как подготовиться к их управлению. «Не стоит отказываться от закона о количественных ограничениях ипотечных кредитов» — Как идет обсуждение законопроекта, который наделит Банк России правом вводить прямые количественные ограничения для банков на выдачу ипотечных кредитов? — Обсуждение идет сложно, по поводу этого законопроекта разные позиции у Банка России и других ведомств, и пока баланс не удалось найти. Сейчас мы сделали паузу в обсуждении на фоне окончания льготной ипотеки на новостройки под 8% и корректировки семейной программы. Нужно посмотреть, как поведет себя рынок, поэтому мы вернемся к этому вопросу после получения статистики. После прекращения программы льготной ипотеки ситуация может улучшиться. Однако даже в этом случае не стоит отказываться от закона о количественных ограничениях выдач ипотечных кредитов. Этот механизм поможет дополнительно ограничивать риски граждан с высокой долговой нагрузкой и защищать их от ямы должника. Поэтому закон о количественных ограничениях выдач ипотеки — хороший инструмент, который может быть использован. Он оправдал себя в ряде стран. В нашей стране количественные ограничения эффективно действуют для снижения рисков в необеспеченном потребительском кредитовании. — Также давно обсуждается законопроект о том, что доступ к системам банков получат Минобороны, ФСБ, ФСО, СВР и МВД. Предполагается, что они смогут удалять, редактировать сведения о своих сотрудниках, которые являются клиентами банков. Документ принят в первом чтении. Поддерживаете ли вы эту инициативу и как идет ее обсуждение? — Мы видим в этой инициативе ряд проблем, которые требуют обсуждения и доработки. Каковы будут последствия такого изменения записи? Базовый пример — если такой владелец счета ушел из жизни. Каким образом нотариус, который ведет дело о наследстве, узнает, что вклад был оформлен именно на этого человека (если его имя в системе банка изменили) и как его семья сможет получить эти средства? И таких вопросов возникает очень много, ответы на них пока не получены. Мы считаем, что нужно смотреть на ситуацию комплексно, в том числе с точки зрения последствий для человека. «Брокеры и управляющие компании будут сами решать, участвовать ли им в страховании средств на ИИС» — Президент предложил страховать средства на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) на сумму 1,4 млн от банкротства профучастников. Поддерживает ли регулятор эту инициативу и почему? — Банк России поддерживает законопроект. Гарантирование будет касаться защиты от банкротства брокеров и управляющих компаний, законопроект не предполагает страхования потерь от рыночных рисков, падения стоимости ценных бумаг. На этом этапе все участники обсуждения согласились, что система будет добровольной. Это связано в том числе с тем, что риск банкротства брокеров и управляющих компаний невелик. То есть они будут сами решать, участвовать ли им в страховании средств на ИИС. При этом, как мы полагаем, для людей будет более привлекательным инвестировать свои средства через тех брокеров и управляющие компании, которые страхуют свою ответственность. Те брокеры, которые согласятся участвовать в системе страхования, станут производить выплаты в специальный фонд. За счет этих средств, в случае банкротства компании, россиянам и будут компенсировать потери. Институт, который будет управлять фондом, определят позднее. Мы рассчитываем, что наряду с другими льготами, в первую очередь налоговыми, система страхования ИИС будет стимулировать интерес граждан к этому инструменту. — Если пока все согласились с этими параметрами, законопроект могут принять уже в ближайшее время? — Надеюсь, что в осеннюю сессию в Госдуме законопроект о страховании ИИС уже примут. Предполагается, что в силу он вступит через 90 дней после опубликования. «Банки должны будут платить штраф 1% от капитала, если они не устранят нарушение прав потребителей» — Банк России весной опубликовал предложения об изменении в системе страхования вкладов — повысить сумму по «длинным» депозитам и безотзывным сберегательным сертификатам. На каком этапе проработки находится эта инициатива? — Был подготовлен консультативный доклад, и мы обсуждаем с рынком, профессиональным сообществом, предложения. Я думаю, к осени мы должны завершить эту работу и предоставить сформулированные предложения по изменению законодательства. Предлагается повысить страховое возмещение по долгосрочным сберегательным сертификатам и долгосрочным вкладам. Обсуждаются разные суммы в зависимости от сроков. Также, на наш взгляд, назрел вопрос с повышением страхового возмещения по счетам эскроу. — Еще одна инициатива, которую я хотела обсудить, — повышение штрафов банкам за обман потребителей. Как вы считаете, до какого уровня нужно повышать штрафы? — Сейчас более высокие штрафы для банков установлены по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег. — «Известия»), и они дали свой результат. Поэтому мы предлагаем ввести такую же шкалу штрафов и ждем такого же эффекта. Это будет касаться обмана потребителей как при выдаче кредита, так и при оформлении вклада или предоставлении других финансовых услуг в качестве посредника. — Назывались цифры 0,1% и 1% от капитала банка. Речь о них? — Да, это цифры, которые сейчас обсуждаются. Мы считаем, что банки должны будут платить штраф 1% от капитала, если они не устранят нарушение прав потребителей после предписания Банка России. Конечно, для участников рынка это достаточно болезненно. Однако высокие штрафы помогут снизить число ненадлежащих практик на рынке и в этом смысле сыграют предупреждающую роль. «После завершения срока жилищного вклада банк будет обязан выдать клиенту кредит» — Как идет обсуждение законопроекта о жилищных вкладах? — Он находится на высокой стадии подготовки в Госдуме. Постараемся, чтобы он побыстрее увидел свет. Полагаю, до конца года законопроект может быть принят. Тогда появится система, при которой предполагается активное участие человека в формировании первоначального взноса по ипотеке. По новому механизму, если человек ответственно подходит к накоплению средств на покупку квартиры и аккумулирует определенную сумму, он сможет требовать от банка предоставление ипотечного кредита. После завершения срока жилищного вклада банк будет обязан выдать клиенту кредит. Финансовая организация сможет отказать ему только в определенных случаях, которые будут прописаны в законе. Например, если человек уже слишком закредитован, это рассчитывается по уровню долговой нагрузки (показатель долговой нагрузки отображает, какую долю дохода заемщик тратит на покрытие своих долгов. — «Известия»). Другой пример — если гражданин находится в состоянии дефолта или в отношении него проводится процедура внесудебного банкротства. — Будет ли установлен повышенный доход по жилищным вкладам? — В законе ограничений на этот счет нет. Доходность будут устанавливать уже сами банки. Сроки таких вкладов финансовые организации тоже будут определять самостоятельно. Клиент сможет истребовать депозит досрочно, но, вероятно, с потерей дохода, как и по классическому продукту. В этом случае банк не будет обязан предоставить вкладчику ипотечный кредит. «Платные рассрочки стоит разрешить выдавать только с участием банков, МФО» — Ранее ЦБ и кабмину поручили подготовить поправки, которые определят «механизмы защиты прав граждан и предоставления им гарантий» при покупках в рассрочку. Как вы считаете, какие требования необходимо ввести? — Сейчас регулирование рассрочек обсуждается, эта история одновременно затрагивает многих участников рынка и граждан. Например, рассрочку часто предлагают маркетплейсы. Там она формируется за счет продавца товара и применяется массово. Мы считаем, что должны действовать единые правила — раскрытие информации о рассрочке, штрафах для потребителей, если те не исполняют свои обязательства и задерживают выплаты. Рассрочка, даже если она бесплатная, означает долг гражданина. И информацию об этой дополнительной нагрузке должны знать банки, если этот человек обращается за кредитом. Поэтому данные как о платной, так и о бесплатной рассрочке должны обязательно передаваться в бюро кредитных историй и учитываться в долговой нагрузке граждан при выдаче дальнейших кредитов. Платные рассрочки — это отдельная история. Если гражданин платит за эту рассрочку, здесь всё смыкается с потребительским кредитованием, и регулирование таких рассрочек, вероятно, следует приводить к регулированию такого вида кредитования. Кроме того, платные рассрочки стоит разрешить выдавать только с участием банков, МФО, то есть профессиональных кредиторов. Нужно также следить, чтобы проценты по рассрочке не закладывались в стоимость товара. Проект закона внесен в Госдуму, надеюсь на его конструктивное обсуждение осенью. Мария Колобова, Известия

