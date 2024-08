Правительство утвердило план мониторинга правоприменения на 2025 год

Source: MIL-OSI Russian Language News

Председатель Правительства Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил план мониторинга правоприменения на 2025 год. Эта работа заключается в сборе, анализе и оценке информации о том, как действующие нормы используются на практике. По результатам мониторинга принимаются решения о совершенствовании правового регулирования в тех или иных отраслях.

План мониторинга формируется Минюстом по предложениям министерств, ведомств и регионов.

Так, в 2025 году Минпросвещения, Минстрою, Минтруду, Минфину, Минэкономразвития, Минцифры и Федеральной антимонопольной службе совместно с региональными властями предстоит оценить правоприменение в сфере защиты имущественных и жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, Минтруду, Минобрнауки, Минпросвещения и Минэкономразвития совместно с региональными властями необходимо дать оценку применения законодательства о социальной поддержке семей с детьми. Речь идёт о предоставлении им пособий, ежемесячных выплат и дополнительных мер государственной поддержки.

Минобороны совместно с другими министерствами проведёт оценку правоприменения законодательства, регулирующего реализацию прав военнослужащих на жилищное обеспечение.

Минстрою с региональными властями предстоит оценить установление в градостроительных регламентах требования к архитектурному облику зданий, планируемых к строительству, и реализацию процедуры его согласования. Такие требования позволяют сохранить исторический облик городов и гармонично формировать новое архитектурное пространство.

Минобрнауки и Минэкономразвития дадут оценку осуществления образовательной деятельности на территориях инновационных научно-технологических центров и совместно с ещё целым рядом ведомств – оценку проведения морских научных исследований.

Документ будет опубликован.

