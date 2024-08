Политех представил инновационные решения на Кыргызско-российской образовательной ярмарке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первая Кыргызско-российская ярмарка инновационных решений в образовательной сфере прошла в Киргизии на побережье озера Иссык-Куль с участием свыше 600 представителей двух государств. Ярмарка организована министерством просвещения Российской Федерации, министерством науки и высшего образования Российской Федерации и министерством образования и науки Кыргызской Республики.

Ключевая тема ярмарки — популяризация научных и образовательных достижений в России и Кыргызстане для обеспечения развития двух стран. В рамках деловой программы мероприятия состоялись 135 лекций, семинаров и мастер-классов с участием представителей более 80 ведущих образовательных организаций и научных учреждений.

Обмен опытом и презентации достижений двух стран в сфере науки и образования проходили по трём тематическим секциям: «Роль образования в достижении технологического лидерства», «Инновации в сфере подготовки педагогических кадров», «Цифровые решения в образовательном процессе».

На дискуссиях и круглых столах участники мероприятия обсудили такие темы, как «Современные тренды трансформации мирового пространства науки и образования», «Современный университет как интеллектуальная корпорация», «Образование, наука, бизнес: переход университетов на модель 4.0».

Одно из основных направлений, которое активно обсуждалось в ходе ярмарки, — развитие высшего инженерного образования. Политех является бесспорным лидером инженерного образования России, внедряет у себя и транслирует академическим и индустриальным партнёрам современные технологии, широко использует проектный подход в подготовке кадров для всех отраслей промышленности и в России, и за рубежом.

Наш университет представили заместитель руководителя Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Олег Рождественский, заместитель директора Центра открытого образования СПбПУ Артём Кошкин и начальник отдела разработки электронных ресурсов ЦОО СПбПУ Тимур Хлудеев.

Торжественное открытие мероприятия началось с совместной установки юрты, что символизировало единство и дружбу между народами Кыргызстана и России. В церемонии установки юрты под руководством заместителя председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиля Байсалова участвовали представители образовательного сообщества, продемонстрировав готовность к развитию и укреплению партнёрских связей двух государств.

В приветственном слове министр образования и науки Кыргызской Республики Догдуркул Кендирбаева отметила важность инновационных решений в образовании и подчеркнула, что сотрудничество России и Киргизии откроет новые возможности для развития образовательных программ и научных исследований.

В современном мире, где технологические и научные прорывы становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, инновационные решения в сфере образования играют ключевую роль в стимулировании прогресса. Но не инновации сами по себе, а именно люди обеспечивают технологический суверенитет во всех отраслях. Для этого особо необходимы специалисты высокого уровня. Исходя из этого, Минобрнауки России оказывает и будет продолжать оказывать поддержку по удовлетворению потребностей Киргизии в подготовке высококвалифицированных кадров , — заключил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Пышный.

Заместитель руководителя Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Олег Рождественский поделился опытом реализации программы создания и развития ПИШ СПбПУ.

Программа Передовой инженерной школы СПбПУ “Цифровой инжиниринг” основана на научно-технологическом заделе, который сложился благодаря многолетнему опыту ведения совместных проектов вуза с мировыми лидерами и ведущими отечественными компаниями-партнерами и реализации уникальной модели образования, сформированной в Политехническом университете поколениями выдающихся инженеров и учёных , — подчеркнул Олег Игоревич.

Олег Рождественский осветил систему управления школой, представил образовательные программы, программы дополнительного профессионального образования и инновационные проекты, реализуемые совместно с компаниями-партнёрами. Он рассказал, как актуальные вызовы промышленности и геополитические условия способствуют тому, что образовательные организации и профильные министерства более активно осваивают новые подходы и методы развития инженерного образования в стране, налаживают кооперацию с научными центрами и высокотехнологичными предприятиями, а также обмениваются лучшими практиками.

Заместитель директора Центра открытого образования СПбПУ Артём Кошкин представил опыт внедрения новых инструментов в образовательный процесс, описал создание и развитие собственной системы дистанционного обучения СПбПУ с дополнительными модулями, разработанными специально для улучшения опыта взаимодействия преподавателей и студентов обучающихся онлайн.

Начальник отдела разработки электронных ресурсов Центра открытого образования СПбПУ Тимур Хлудеев провёл мастер-класс «Демонстрация VR-тренажеров, разработанных СПбПУ для проведения дистанционных лабораторных или практических занятий» на примере тренажёров по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». На мастер-классе все желающие с помощью технологий виртуальной реальности попробовали себя в роли инженера по безопасности.

Выступления делегации Политеха высоко оценили участники и организаторы мероприятия. Доклады и мастер-класс удостоились отдельной похвалы министра образования и науки Кыргызской Республики Догдуркул Кендирбаевой.

Первая Кыргызско-российская ярмарка инновационных решений в образовательной сфере стала открытой площадкой для обсуждения инновационных инструментов и образовательных инициатив двух стран. Она заложила прочный фундамент для развития долгосрочных партнёрских отношений и расширения совместных научно-технологических и образовательных проектов.

