«Открытая мобильная платформа», разработчик отечественной ОС Аврора, объявляет о начале стратегического партнерства с НГУ при поддержке ИТ-компании True Engineering

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Сотрудничество предполагает разработку новой образовательной программы, практическую подготовку и содействие в трудоустройстве студентов. Уже в этом учебном году на кафедре автоматизации физико-технических исследований Физического факультета (АФТИ ФФ) НГУ стартует новая учебная дисциплина по мобильной разработке — это первый этап сотрудничества. В рамках нее студенты познакомятся с разработкой под различные мобильные платформы и детально разберутся в нюансах создания приложений под ОС Аврора. Дисциплина включает изучение технологий и инструментов создания мобильных приложений, знакомит с технологией Qt[1] и готовит студентов к работе в реальной команде разработчиков приложений.

Новосибирский государственный университет — один из ведущих национальных исследовательских университетов России. Значительная часть преподавательского состава являются сотрудниками институтов СО РАН и ведущих инновационных наукоемких компаний Академпарка, где студенты НГУ проходят профессиональную исследовательскую подготовку.

Одной из сильных сторон университета является подготовка студентов в области программирования и информатики, которая с разным уклоном ведется на Факультете информационных технологий, Механико-математическом и Физическом факультетах, а также в Высшем колледже информатики НГУ. Особенностью является сочетание базовых научных основ и актуальных знаний и навыков, востребованных на рынке, за счет тесного сотрудничества с передовыми IT-компаниями, участвующими в образовательной деятельности.

«Открытая мобильная платформа» (ОМП) выпустила мобильную операционную систему Аврора в 2016 году. С развитием операционной системы активно поднимается вопрос подготовки кадров. Это нынешние студенты, которые в недалеком будущем будут создавать приложения как для бизнеса, так и для конечных пользователей. В этой связи компания «Открытая мобильная платформа» совместно одним из ведущих разработчиков технологических решений для крупного бизнеса True Engineering объявляет о начале стратегического партнерства с Новосибирским Государственным университетом (НГУ).

Генеральный директор ООО «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес комментирует:

— Наш проект является по-настоящему уникальным. В этом году мы запускаем сразу в нескольких университетах программу обучения по мобильной разработке основанную на собственной отечественной операционной системе Аврора.

Мы рассчитываем на продуктивное сотрудничество с ведущими учебными заведениями, которое поможет достичь наших амбициозных целей — масштабного внедрения отечественного программного обеспечения и подготовки кадрового резерва: высококвалифицированных специалистов для развития отечественных мобильных платформ.

— True Engineering уже много лет создает мобильные приложения для корпоративного сегмента. Появление отечественной мобильной ОС, в которой по умолчанию решен целый ряд сложных задач, таких как безопасность и управление парком устройств, вызывает большой интерес у наших партнеров. В сотрудничестве с компанией ОМП, разработчиком ОС Аврора, мы планируем создавать корпоративные приложения для сотрудников организаций, а также участвовать в образовательной программе для подготовки будущих специалистов по разработке мобильных приложений для отечественной ОС, — отмечает куратор программы Вадим Чесноков, руководитель отдела исследовательских проектов True Engineering, преподаватель НГУ.

Это сотрудничество заложит основы для дальнейших инноваций, исследований и разработок в области мобильных технологий. Благодаря уникальным компетенциям каждой из участвующих компаний, стороны смогут объединить свои усилия для создания передовых решений, улучшающих пользовательский опыт и повышающих эффективность мобильных устройств на основе ОС Аврора.

«Открытая мобильная платформа» и True Engineering приглашают к сотрудничеству студентов, преподавателей и научных работников НГУ для реализации инновационных проектов в области мобильных технологий. Это уникальная возможность принять участие в передовых разработках и внести вклад в будущее мобильных операционных систем.

[1] Фреймворк (платформа) для разработки кроссплатформенного программного обеспечения на языке программирования C++.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/otkrytaya-mobilnaya-platforma-razrabotchik-otechestvennoy-os-avrora-obyavlyaet-o-nachale-strategiche/

MIL OSI