Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

На официальном сайте Восточного экономического форума опубликована полная деловая программа с выступлениями спикеров. ВЭФ-2024 состоится 3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор – фонд «Росконгресс».

«Главной темой Восточного экономического форума каждый год выбирается то, что наиболее актуально для текущей мировой повестки. К сожалению, текущая международная обстановка характеризуется увеличением напряжения, недоверия, разрушением сложившихся экономических и культурных связей. Тем не менее, если говорить об окружении Дальнего Востока, о странах Азиатско-Тихоокеанского региона, то подавляющее большинство стран стремятся продолжать и развивать сотрудничество с Россией. Восточный экономический форум – один из эффективных инструментов этого развития. Политики, представители деловых кругов России, десятков других стран уже хорошо знают, что самые важные, стратегические вопросы развития ДФО и всего Азиатско-Тихоокеанского региона обсуждаются именно на ВЭФ», – рассказал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Главная тема ВЭФ в 2024 году – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

«Российский Дальний Восток – уникальный регион, открывающий широкие возможности для развития и самореализации. Чтобы в полной мере раскрыть потенциал этой территории, требуется особый подход. Выработка таких эксклюзивных инструментов является одной из главных целей Восточного экономического форума. В рамках деловой программы участники обсудят пути развития ДФО до 2030 года с учётом национальных целей развития, которые обозначил Президент России. В частности, будут подниматься такие вопросы, как народосбережение, цифровая трансформация и технологическое лидерство, создание комфортной и безопасной среды для жизни и многие другие темы. Высокий уровень международного представительства на форуме расширит многостороннее и глубокое обсуждение актуальных вызовов, а также будет способствовать развитию многовекторного диалога в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

В рамках блока «Новые контуры международного сотрудничества» эксперты обсудят расширение объединения БРИКС и его растущую роль в контексте мировой стабильности, вопросы привлечения ценных кадров в Россию, цифровой экономики, рынка туристических услуг, адаптации к изменению климата и другие темы. Среди участников дискуссий – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в России Винай Кумар, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова, генеральный директор «Эн+» Владимир Колмогоров, генеральный директор China Logistics Group Ляо Цзяшэн, а также генеральный секретарь Международной ассоциации цифровых экономик (IDEA) Амор Макланг.

В ходе мероприятий направления «Технологии независимости» состоятся дискуссии о финансировании «современной энергетики», перспективах аддитивных технологий и робототехники, цифровой безопасности, судостроения, кооперации в сфере промышленности. В обсуждениях примут участие основатель Wildberries Татьяна Бакальчук, председатель Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй, генеральный директор «Газпромбанк Лизинг» Вячеслав Спиров, председатель правления, генеральный директор компании «Сибур» Михаил Карисалов и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих.

Среди ключевых тем блока «Финансовая система ценностей» – аспекты совершенствования механизмов управления результатами интеллектуальной деятельности, стимулирование роста средних компаний и предприятий сегмента МСП+, особенности международного коммерческого арбитража в странах АТР и достижение углеродной нейтральности. В числе прочих экспертами на сессиях выступят руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, председатель правления «МСП Банк» Иван Подберезняк и председатель Индийского международного арбитражного центра Хемант Гупта.

Мероприятия направления «Россия дальневосточная» будут посвящены государственным программам поддержки и преференциальным режимам в регионах Дальнего Востока. Кроме того, участники рассмотрят перспективы развития туризма, малого бизнеса, сельского хозяйства и других сфер. Среди спикеров: Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, а также генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, генеральный директор ПАО «Полюс» Алексей Востоков.

На сессиях тематического блока «Люди, образование и патриотизм» обсудят инвестиции в науку, здравоохранение, высшее образование и демографическую политику России. Участие в мероприятиях примут Министр просвещения России Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, генеральный директор Международного центра компетенций Цзюньтао Ван, ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец и ректор Ляонинского университета Юй Мяоцзе.

В мероприятиях трека «Транспорт и логистика: новые маршруты» эксперты рассмотрят перераспределение логистических потоков, новые цифровые решения в отрасли, развитие Северного морского пути и дальневосточной авиации. Участники сессий – заместитель Министра транспорта России Дмитрий Баканов, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров, генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Участники дискуссий направления «Мастер-планы: от архитектуры к экономике» обсудят точки роста строительной отрасли, комплексное формирование облика городов, инновации в землепользовании и реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В их числе экспертов – генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева, директор Восточного центра государственного планирования Михаил Кузнецов, основатель Beijing Hengce Investment Consulting Co. Цзянь Лянь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

В программу Восточного экономического форума – 2024 также включены бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнёрами из Китая, Индии и стран АСЕАН. Кроме того, в стартовый день ВЭФ состоится второй Международный форум «День сокола». Также пройдут Форум творческих инноваций стран БРИКС, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования и молодёжная программа Дня будущего. Регионы Дальнего Востока 3–8 сентября по традиции представят свои достижения на выставке «Улица Дальнего Востока».

Титульные партнёры ВЭФ – «ВЭБ.РФ» и ГК «Бамтоннельстрой-Мост». Генеральный спонсор – Банк ВТБ (ПАО). Генеральные партнёры – ПАО «Газпром», группа компаний «Дело», ГК Нацпроектстрой, ПАО «РусГидро». Официальный автомобиль форума – HONGQI Hongqi. Стратегический партнёр – ПАО «Россети». Официальный авиаперевозчик форума – ПАО «Аэрофлот».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52472/

MIL OSI