НЦМУ запустил цифровые витрины исследовательских проектов

На сайте научного центра мирового уровня «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» заработал новый раздел «Цифровые витрины». В открытом доступе представлены и описаны ключевые исследовательские проекты НЦМУ и их результаты. Цифровая витрина позволяет в простом и понятном формате работать с самыми разнообразными данными, формировать сложные запросы и визуализировать полученные результаты. Достоверная и качественная информация является основой профессиональных исследований широкого спектра. Поэтому данные, представленные в разделе «Цифровые витрины», будут полезны как начинающему исследователю, так и состоявшимся ученым. Материалы можно использовать в написании научных работ, проведении уникальных исследований и изучении современных тенденций различного профиля.

Директор НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» Мария Нагерняк отмечает особую актуальность цифровизации результатов научной деятельности. «Ни для кого не секрет, что цифровизация процесса исследований и научных результатов является глобальной тенденцией последних лет. НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» идет в ногу со временем, поэтому есть ощущение, что идея создания цифровой витрины лежала на поверхности. Этот проект стал логичным и, я бы сказала, неизбежным итогом накопления материала по научным исследованиям», — отметила она. Раздел на сайте НЦМУ будет работать в качестве своеобразной библиотеки, в которой будут появляться все новые и новые проекты центра. На данный момент информация собрана по трем проектам: «Арктический центр: языковое и культурное разнообразие Севера, Сибири и Дальнего Востока», «Инструменты формирования научно обоснованной пространственной политики на внутрирегиональном уровне на основе детализированных пространственных данных», «Анализ и прогнозирование долговременных демографических и миграционных тенденций в России: разработка многовариантных сценариев, оценка социально-экономических последствий и политических рисков в меняющемся глобальном мире». Сейчас в разделе «Цифровые витрины» представлены три массива данных. «Аналитическая система работы с демографическими данными “Демоскоп Weekly”», которая на сегодня считается самым полным и наиболее актуальным источником информации о населении России и других стран. С помощью системы «Демоскоп Weekly» можно получить доступ к статистическим данным и составить собственный отчет. «Геопортал субрегиональной (муниципальной) статистики», направленный на создание системы визуального представления и анализа данных на субрегиональном уровне. На портале можно получить комплексную информацию о любых муниципальных образованиях, а также сравнить их между собой по необходимым показателям. В полную силу геопортал заработает осенью. Проект «Языки и культуры Севера в материалах полевых исследований», посвященный междисциплинарным исследованиям современной Арктики. На странице исследования представлены материалы по теме промышленности, административного управления и этнокультурных процессов в Арктике. «Цифровая витрина по своей сути универсальна, она знакомит в очень понятной и доступной форме пользователей с самыми разнообразными разработками центра. Сегодня мы представляем цифровые решения по трем проектам. Конечно, мы не собираемся на этом останавливаться. Более того, мы рассчитываем на то, что раздел “Цифровые витрины” станет эффективным инструментом повышения осведомленности широкой общественности о научных проектах НЦМУ», — подчеркивает Мария Нагерняк.

