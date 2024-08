Новоселье в студенческом городке Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Сегодня в студенческом городке СПбПУ началось заселение иногородних и иностранных обучающихся приема 2024 года. Количество претендующих на места в общежитии в этом году выросло, что, впрочем, вполне объяснимо. Ведь Политех сегодня — это один из самых престижных и динамично развивающихся вузов нашей страны.

В студенческом городке СПбПУ насчитывается 21 общежитие, 3 гостиницы и 2 хостела. Все эти объекты готовы к приёму и размещению первокурсников, многие из которых уже распределены по общежитиям совместно с дирекциями институтов в соответствии с критериями приоритетности.

Количество объектов в структуре студенческого городка СПбПУ постепенно увеличивается. В ноябре 2023 года после реконструкции здания открылась новая комфортабельная гостиница на Полюстровском проспекте. Также в структуре студенческого городка есть производственный комплекс, который регулярно производит ремонтные работы в жилых помещениях, поддерживает чистоту и порядок, а также обеспечивает общежития корпусной мебелью собственного производства.

«Руководство университета делает всё возможное, чтобы достойно встретить наших первокурсников и создать им комфортные и безопасные условия проживания. Ведь общежитие — это первое место, куда попадает иногородний первокурсник в самом начале своего пути в Политехе. Работники студенческого городка совместно с ребятами из студенческих советов общежитий готовы принять первокурсников в нашу дружную семью и делают все необходимое, чтобы процесс адаптации для них прошёл максимально комфортно и безболезненно, — рассказал директор студенческого городка СПбПУ Вячеслав Ольшевский. — Руководство студенческого городка заверяет, что, несмотря на большой поток иногородних обучающихся, все нуждающиеся в общежитии, до конца сентября будут обеспечены местами для проживания».

Для иностранных обучающихся Политех сделал подарок к началу учебного года — открылся Единый центр оформления иностранных граждан в здании общежития № 13 на Гражданском пр., д. 30, где ребята в комфортной обстановке смогут оформить необходимые документы в одном месте.

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/novosele-v-studencheskom-gorodke-politekha/

