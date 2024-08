Михаил Мишустин принял участие в работе форума «Развитие малых городов и исторических поселений»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Председатель Правительства выступил на пленарной сессии форума и осмотрел выставку.

Форум малых городов и исторических поселений – одно из ключевых мероприятий формирования комфортной городской среды.

Тема форума в 2024 году – «Моя семья – Россия!».

В рамках форума будут объявлены победители IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе III Конкурса для субъектов Дальневосточного федерального округа.

Всероссийский конкурс проводится Минстроем России с 2018 года по поручению Президента. В нём участвуют города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В конкурсе для регионов Дальнего Востока принимают участие малые города с численностью населения до 250 тысяч человек, а также городские и сельские поселения, не имеющие статуса города, с численностью населения от 5 тысяч. Дополнительный конкурс для дальневосточных регионов проводится по поручению Президента, данному по итогам Восточного экономического форума, с 2022 года.

За всё время проведения конкурса было отобрано 1027 проектов-победителей из 712 муниципальных образований. В 2024 году на всероссийский конкурс было направлено 394 заявки, на конкурс для регионов ДФО – 99 заявок. По итогам оценок будут определены 288 победителей: 240 по всероссийскому конкурсу и 48 для регионов Дальнего Востока. Второй год в конкурсе принимают участие новые субъекты Российской Федерации.

Конкурсы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», который направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств. Среди целей нацпроекта – рост доли городов с благоприятной средой с 25% в 2019 году до 68% в 2024 году.

На выставке в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» представлены ключевые достижения и наиболее эффективные инструменты и практики в формировании и развитии городской среды за последние годы. Среди участников – производители оборудования и материалов для благоустройства и функционального наполнения парков, а также крупногабаритной техники, используемой в благоустройстве. В уличной экспозиции представлена застройка в виде имитации парка с демонстрацией озеленения и малых архитектурных форм.

На стенде Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства посетители выставки смогут ознакомиться с реализованными проектами – победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также увидеть полный каталог заявок, представленных регионами в этом году.

Значимые результаты в сфере развития городской среды на своих стендах представят Калужская, Ростовская, Калининградская и Челябинская области.

Также в программе форума в Калуге – I Всероссийский молодёжный форум «Молодёжь и городская среда», участники которого смогут принять участие в практической работе по фиджитал-урбанистике и создать интерактивные проекты благоустройства, и I Национальная премия в сфере формирования комфортной городской среды, где будут отмечены лучшие регионы по реализации и эксперты федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 5 лет и определены лучшие субъекты России и победители по номинациям.

