Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

26 августа исполняется 185 лет со дня основания музея-заповедника «Бородинское поле».

Дорогие друзья!

Поздравляю вас со знаменательным событием – 185-летним юбилеем.

Комплекс уникальных архитектурных и археологических объектов Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника бережно хранит память о мужестве и отваге доблестных героев, защищавших Родину во времена двух Отечественных войн.

В масштабных экспозициях представлены тысячи предметов, связанных со сражением, штандарты и награды, военные карты, документы и книги, а также произведения изобразительного искусства. Подлинные боевые реликвии и артефакты воссоздают атмосферу того времени и играют важную роль в процессе культурного образования, формировании исторической памяти и патриотического воспитания молодёжи.

Благодаря профессионализму, компетентности, целеустремлённости и энтузиазму многих поколений сотрудников здесь сохраняются и приумножаются славные традиции, ведётся научно-исследовательская деятельность, внедряются новые формы и принципы работы, проводятся интерактивные занятия, мастер-классы и виртуальные проекты.

Хочу выразить признательность коллективу музея-заповедника за подвижнический труд, преданность делу. Желаю всем дальнейших успехов и благополучия.

М.Мишустин

http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/52470/

