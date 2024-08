Дмитрий Чернышенко: Более 73 тыс. бюджетных мест выделено в колледжах и вузах для студентов по специальностям в сфере туризма и гостеприимства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В России продолжается развитие системы подготовки кадров для индустрии туризма и сервиса. Сейчас в этой сфере занято порядка миллиона человек. Как рассказал Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, обучение по данному направлению осуществляется в более чем 250 вузах и 1,5 тыс. колледжей. На сегодня там уже обучаются порядка 333,4 тысячи человек.

«Президентом поставлена задача – ускорить развитие туристической инфраструктуры и повысить доступность отдыха для россиян. Благодаря нацпроекту “Туризм и индустрия гостеприимства„ сегодня есть все инструменты для её решения. Успешная реализация национального проекта требует в том числе качественного подхода к развитию кадров. В этом году по программам высшего и среднего профессионального образования, связанным с туризмом и гостеприимством, установлено более 73 тыс. бюджетных мест. Уверен, каждый новый выпуск студентов будет пополнять индустрию отличными специалистами, способными поднять российский туризм на новый уровень», – отметил вице-премьер.

По данным Минэкономразвития, к 2030 году туристической отрасли дополнительно потребуется до 400 тысяч сотрудников. Из них 320 тысяч – только в гостиничном хозяйстве. Ещё около 80 тысяч – в сфере туристического сервиса: экскурсоводов, инструкторов, туроператоров, турагентов.

Также сегодня ведётся работа по повышению квалификации и профессиональному переобучению уже работающих специалистов. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» созданы отраслевые центры подготовки кадров в Московской области, Татарстане и Санкт-Петербурге. Они начали работу в сентябре 2023 года.

«В отраслевых образовательных центрах обучение по программам повышения квалификации и переподготовки в 2024 году прошли 2,3 тысячи специалистов. Среди них экскурсоводы, управляющие гостиничными комплексами, специалисты в сфере стратегического планирования в туризме и организации сервиса. Центрами также проводится обучение региональных управленческих команд по реализации проектов в сфере туризма. Всего до конца 2024 года в отраслевых центрах пройдут обучение более 5 тысяч человек. Мы также призываем активно участвовать в подготовке кадров крупные компании, работающие на туристическом рынке, через создание корпоративных образовательных центров. Положительные примеры такой работы уже есть», – отмечает Министр экономического развития Максим Решетников.

Например, с 2018 года работает собственная академия у отельного оператора Cosmos Hotel Group. Она предлагает слушателям более 50 направлений обучения по различным прикладным специальностям. Подготовка охватывает самые различные группы персонала: от линейных сотрудников до генеральных менеджеров отелей. В прошлом году в Cosmos Academy прошли обучение 3,5 тысячи человек. С 2024 года компания Cosmos Hotel Group стала участником федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Отельный оператор предлагает бесплатно получить дополнительное образование в сфере гостеприимства по шести программам.

Кроме этого, в сентябре 2024 года состоится открытие академии группы «Мантера». Компания предоставит доступ к корпоративной базе знаний и создаст систему непрерывного обучения на основе опыта создания и управления крупнейшими туристическими объектами страны. Слушателям корпоративной академии группы «Мантера» будут доступны онлайн- и офлайн-программы, дистанционные курсы и очные тренинги, мастер-классы и образовательные треки по профильным специализациям. Согласно прогнозам, уже к концу 2024 года обучение в академии группы «Мантера» пройдут более 500 человек, а к 2026 году эта цифра вырастет до восьми тысяч человек.

http://government.ru/news/52474/

MIL OSI