В Ишимбае открылась центральная площадь, реконструированная при поддержке «Роснефти»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Благодаря поддержке «Башнефти» (входит в «Роснефть») в городе Ишимбай была реконструирована Площадь Первооткрывателей башкирской нефти. Торжественное открытие площади было приурочено ко Дню города.

Работы по восстановлению и благоустройству одного из любимых мест отдыха горожан проводились в рамках Соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Республикой Башкортостан.

«Роснефть» придерживается принципов социальной ответственности и уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды в регионах присутствия. Город Ишимбай – один из индустриальных центров юга Башкортостана, первый флагман нефтедобывающей промышленности республики. Именно здесь в 1932 году началась промышленная добыча башкирской нефти. В 1969 году на главной площади города был установлен памятник, ставший его символом ‑ двенадцатиметровая гранитная фигура геолога.

Концепция масштабного обновления центральной площади города Ишимбая, в котором проживают около 70 тысяч человек, разработана с учетом пожеланий горожан. На обновленной площади появился амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий, обустроены зоны отдыха со скамейками, качелями и навесами, установлена большая современная детская площадка. Теперь территория площади доступна и для людей с ограниченными возможностями. Вокруг площади высажены плодовые деревья и кустарники. В ходе реконструкции было установлено энергоэффективное освещение и обновлены инженерные сети, заменены асфальтовое покрытие и тротуарная плитка.

За последние пять лет при поддержке «Башнефти» в Ишимбайском районе были реализованы значимые социальные проекты, включая реконструкцию участковой больницы в селе Петровское, ремонт детской поликлиники и средней школы №3 Ишимбае.

Справка: АНК «Башнефть» (входит в состав «Роснефти») – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа. Ключевые активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Республике Башкортостан. В рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и НК «Роснефть» были реализованы проекты по строительству и реконструкции социальных, спортивных объектов, системы водоснабжения и водоотведения, благоустройству парков, скверов, дорог в районах и городах, что значительно улучшило уровень социальной обеспеченности жителей Республики. За последние пять лет башкирские нефтяники профинансировали строительство и реконструкцию более 300 социально значимых объектов.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

26 августа 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220587/

MIL OSI