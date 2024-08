Встреча Михаила Мишустина с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Встреча состоялась на полях форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

Образовательная программа профессионального развития для специалистов в области архитектуры, градостроительства и государственного управления «Архитекторы.рф» действует с 2018 года в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» по поручению Президента России. В 2021 году по поручению Михаила Мишустина по итогам форума «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде реализация программы была продлена до 2024 года. В этом году проходит обучение шестого потока архитекторов – 100 ста финалистов.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Здравствуйте! Рад вас всех видеть, ребята.

Мы ежегодно встречаемся. Уже стало традицией приветствовать участников программы «Архитекторы.рф». Виталий Леонтьевич (обращаясь к В.Мутко, генеральному директору «ДОМ.РФ»), хочу поблагодарить Вас, Марата Шакирзяновича (обращаясь к М.Хуснуллину) – всех, кто помогал запустить эту программу. Она стала знаковой.

Я знаю, что у вас целое братство, вы все передружились. Вы из разных городов страны и занимаетесь современной, красивой архитектурой. Конечно же, знаете прекрасно, что такое мастер-планирование, без которого ничего не получится. Нам 200 мастер-планов надо создать, а 2 тыс. населённых пунктов, конечно же, без мастер-планирования не будут развиваться.

Хочу вас поприветствовать, спросить, как дела. Может быть, коротко представитесь?

Поездка

Д.Бондарева: Здравствуйте! Меня зовут Дарья Бондарева, я генеральный директор компании «Атом» и выпускник первого потока 2018 года программы «Архитекторы.рф».

Нам бы хотелось поблагодарить Вас и «ДОМ.РФ» за эту невероятную программу, которая во многом изменила наши жизни. Международный модуль программы позволил нам познакомиться с передовыми мировыми проектами. Модули в Москве и в регионах позволили обрести широкий пул специалистов, с которыми мы теперь общаемся, взаимодействуем и так далее.

Самое главное – программа позволила нам быстро начать практику. Мы можем консолидировать всех заинтересованных участников, можем выставить свой проект и реализовать его. Именно благодаря этому я создала свою компанию, и за последние годы мы реализовали 67 проектов – от Крыма до Петропавловска-Камчатского, в том числе по поручению Президента.

Среди таких проектов есть небольшие города – сельское поселение Ижевское, историческое поселение. Победитель конкурса малых городов. Когда‑то это было самое богатое село империи, но сейчас там живёт чуть более 3 тысяч человек. Селу было достаточно сложно развиваться. Благодаря программе в селе реализовался комплексный проект, и теперь это массовая точка притяжения для всего Спасского района Рязанской области.

Мы построили новый павильон, который притягивает к себе людей не только из района, но и всей области. Это реально помогает предпринимателям вести бизнес, развиваться культурно. А жители обрели комплексные точки притяжения: центральная площадь, набережная и, естественно, детские игровые и спортивные зоны.

М.Мишустин: Где вы берёте специалистов? Вы с ребятами из программы сотрудничаете? Кто‑то к вам приехал в Рязанскую область?

Продолжение следует

