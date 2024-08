Source: MIL-OSI Russian Language News

Встреча состоялась на полях форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Обсуждались вопросы развития в регионе систем здравоохранения и образования.

Встреча Михаила Мишустина с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером

М.Мишустин: Добрый день, уважаемый Алексей Леонидович!

Мы с Вами встречались на стенде, на площадке форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Ваш регион в этом году принимает в нём участие и показывает, какое внимание в Челябинской области уделяется благоустройству населённых пунктов, исторических поселений, муниципалитетов. Ваши муниципалитеты ежегодно подают заявки на Всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды и побеждают.

Челябинская область – один из самых динамично развивающихся субъектов страны с мощным промышленным потенциалом. Стабильно занимает сильные позиции в металлургической отрасли, машиностроении, металлообработке, топливно-энергетическом комплексе. Мы с Вами это, кстати, обсуждали в июле на «Иннопроме».

Однако комплексное развитие региона требует и наращивания необходимой для жителей инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры.

Поездка

Знаю, что ведётся системная работа. Активно применяются финансовые инструменты, которые для таких целей были разработаны по поручению Президента. Я имею в виду и специальные казначейские кредиты, и инфраструктурные бюджетные кредиты. Вы как председатель комиссии Госсовета по финансам и экономике прекрасно знаете все нюансы, связанные с этими инструментами.

Сегодня хотел бы с Вами обсудить такие важные сферы, как здравоохранение и образование. Это одни из приоритетов в работе Правительства. Уверен, и в регионе им уделяется самое серьёзное внимание.

По поручению главы государства по всей стране мы проводим модернизацию первичного звена здравоохранения. Для Челябинской области на эти цели в федеральном бюджете до конца 2025 года предусмотрено свыше 12,5 млрд рублей. И ещё около 8 млрд – на строительство в Челябинске межуниверситетского кампуса мирового уровня.

Как идут эти работы? Как идёт подготовка к учебному году?

А.Текслер: Уважаемый Михаил Владимирович!

В первую очередь хотел поблагодарить Вас…

Продолжение следует…

