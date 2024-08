Source: MIL-OSI Russian Language News

Встреча состоялась на полях форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Обсуждались результаты социально-экономического развития региона и планы на перспективу.

Встреча Михаила Мишустина с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой

М.Мишустин: Владислав Валерьевич!

В эти дни Калуга принимает крупное мероприятие – форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Хочу от всей души – Вас в первую очередь лично, всех, кто занимался этим непростым мероприятием, – поблагодарить за его организацию, за гостеприимство традиционное калужское, за высокий уровень всех мероприятий.

В ходе выставки Вы рассказывали о том, что в регионе делается для создания комфортных условий для жителей.

Большое внимание уделяется строительству и ремонту образовательных, медицинских учреждений, дорог, модернизации объектов ЖКХ.

Мы говорили с Вами о двух городских поселениях, которыми вы плотно занимаетесь. Для этого вы активно используете инфраструктурное меню.

Поездка

В целом экономика области показывает динамичный рост. Привлекаются частные инвестиции. Формируются условия для отечественных предприятий, которые занимают места, ниши, освободившиеся от иностранных компаний, ушедших из России, перезапускаются целые производства. Мы также поддержали Вашу инициативу о расширении границ особой экономической зоны в Калужской области.

Расскажите подробнее, как обстоят дела в регионе. Об основных результатах и планах на будущее.

В.Шапша: Уважаемый Михаил Владимирович!

