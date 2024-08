Встреча Михаила Мишустина с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных

Source: MIL-OSI Russian Language News

Встреча состоялась на полях форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Обсуждался ход реализации программы социально-экономического развития региона.

Из стенограммы:

Беседа Михаила Мишустина с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных

М.Мишустин: Уважаемый Алексей Сергеевич. Мы сегодня с Вами пообщались на стенде Калининградской области. В мае этого года Президент назначил Вас на очень ответственный пост – исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. За три месяца Вы уже успели войти в курс дела. У Вас очень большой опыт в сфере регионального развития. Знаю это по Министерству промышленности и торговли.

У нашего самого западного региона огромный потенциал по всем ключевым направлениям развития. Значительную роль в этом играет и социально-экономическая программа развития Калининградской области. Недавно она была продлена до 2030 года. Конечно, здесь очень важно расставить правильно все приоритеты и применить комплексный подход к развитию региона.

Один из главных – это, конечно, обеспечение транспортной связанности региона с основной частью страны. Это принципиальный вопрос для налаживания в том числе работы местной промышленности, туризма для привлечения частных инвестиций.

По поручению Президента Правительство оказывает поддержку в сфере логистики Калининградской области. В дополнение к предусмотренным в бюджете 1,8 млрд рублей на морские перевозки направлены ещё 2,8 млрд рублей. Это позволит нам организовать перевозку около 500 тыс. тонн грузов, которые, конечно же, важны для развития субъекта. Мы также выделим в этом году более миллиарда рублей на авиаперевозки, чтобы перелёты в другие города оставались доступными для жителей Калининградской области.

Ещё одним очень важным направлением для благополучия любого региона является создание для жителей современной качественной социальной инфраструктуры: детские садики, школы, ясли, образовательные и медицинские учреждения. Три года назад в ходе рабочей поездки по Калининградской области мы поддержали решение о строительстве кампуса Балтийского федерального университета им. Канта и Музея Мирового океана.

Хотел бы спросить у вас, как идёт реализация этих проектов…

