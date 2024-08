Встреча Михаила Мишустина с временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым

Source: MIL-OSI Russian Language News

Встреча состоялась на полях форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Обсуждались приоритетные вопросы социально-экономического развития региона.

Из стенограммы:

Встреча Михаила Мишустина с врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым

М.Мишустин: Дмитрий Вячеславович, добрый день!

Сегодня на выставке форума «Развитие малых городов и исторических поселений» вы представляли проекты благоустройства в Тульской области. В Туле это очень актуально. Это значимая часть жизни и экономики вашего субъекта. И важно, что для выполнения всех планов вы используете все доступные инструменты – в региональной части, федеральной и муниципальной.

У Вас накоплен достаточно серьёзный опыт работы, Вы были мэром Тулы и можете применять свои знания в том числе для обустройства и других муниципалитетов региона. Вы также активно работали в правительстве Тульской области, отвечали за сельское хозяйство и за комплексную программу развития сельских территорий. Запустили целый ряд значимых проектов – это и переработка масличных культур, и строительство мясоперерабатывающего кластера. Результаты по направлениям, которые Вы курировали, достойные.

Д.Миляев: Спасибо.

М.Мишустин: В целом Тульская область занимает третье место среди субъектов Центрального федерального округа. В рамках проектов института кураторства привлечено почти 70 млрд рублей частных инвестиций. Создано около 20 тыс. рабочих мест. Конечно, надо и дальше использовать такие же методы и подходы в деятельности других отраслей.

Поездка

Уважаемый Дмитрий Вячеславович, недавно Президент назначил Вас на ответственную должность. Вы исполняете обязанности руководителя региона.

Расскажите, какие у вас приоритеты, какие проекты сейчас реализуются?

Д.Миляев: Михаил Владимирович, спасибо Вам большое за возможность встречи.

Начну с общих вопросов, которые касаются социально-экономического положения в регионе.

Продолжение следует…

