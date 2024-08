Во Владивостоке объявлены победители программы «Курс на бизнес и предпринимательство»

Source: MIL-OSI Russian Language News

25 августа 2024 года во Владивостоке состоялось итоговое мероприятие программы «Курс на бизнес и предпринимательство» — презентация бизнес-проектов.

«Курс на бизнес и предпринимательство» – это дополнительная общеразвивающая программа для обучающихся в возрасте от 13 до 17 лет, реализуемая Государственным университетом управления по инициативе Министерства экономического развития РФ и при поддержке фонда региональных социальных программ «Наше будущее» в рамках Х смены во «Всероссийском детском центре «Океан» (г. Владивосток). В торжественном открытии программы 7 августа принимал участие ректор ГУУ Владимир Строев.

Государственным университетом управления был проведен дистанционный отбор участников на платформе Личного кабинета ГУУ. Всего было подано 192 заявки, а по итогам проведения отборочного этапа путевки получили 32 участника.

За период смены (21 день) участники программы успели изучить теоретические аспекты предпринимательской и проектной деятельности, пройти множество мастер-классов, встретиться с представителями предпринимательской среды и государственного сектора, а также освоить навыки эффективной коммуникации, работы в команде и публичных выступлений. А еще более 250 участников узнали о программе благодаря мастер-классам «Пробы в профессии».

По итогам реализации программы шесть команд разработали собственные бизнес-проекты и презентовали их приглашенным экспертам, присутствующим в онлайн и в оффлайн формате. В состав жюри вошли:

Оффлайн эксперты:

— Александр Котляров (председатель жюри) – начальник отдела новых образовательных технологий и взаимодействия с партнерами ВДЦ «Океан»;

— Диков Петр – начальник отдела проектов по развитию предпринимательства Министерства экономического развития Приморского края;

— Николай Малышкин – кандидат экономических наук, доцент кафедры управления проектом ГУУ.

Онлайн эксперты:

— Алексей Никонов – предприниматель, производитель (мебельная фабрика BRENDOSS) и продавец на шести маркетплейсах, вице-президент Союза деловых людей, эксперт консультационного совета по цифровой трансформации при Минпромторге России;

— Илья Тимошин – президент Союза деловых людей, ведущий авторской программы «Активный предприниматель» на радио, автор книги «Развивай свои сильные стороны, навыки необходимые предпринимателю»;

— Кнарик Арабян – доктор экономических наук, профессор РАНХиГС, руководитель школы бизнеса для детей и подростков «Бизнес Созидание»;

— Юлия Жигулина Юлия – исполнительный директор фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

Слушателями также выступили: Ольга Терно – советник заместитель министра экономического развития РФ и Павел Павловский – проректор ГУУ.

По итогам презентации бизнес-проектов были определены команды-победители:

1 место – команда «Бизнес крабсы», проект «Приложение для поиска свободных парковочных мест в ЖК»;

2 место – команда «Акулы бизнеса», проект «TEXT TO VIDEO (T2V), образовательное приложение с ИИ помощником»;

3 место – команда «ИП Пираньи», проект «FEEL IT – студии по созданию уникальных ароматов и свечей».

Среди финалистов: команда «БизнесWomen» с проектом «COMPACT – косметические и гигиенические наборы тревел-формата», команда «Монополисты» с проектом «СписОК – умные тележки для гипермаркетов» и команда «По волнам бизнеса» с проектом «Счастливый хвостик – многопрофильный зооцентр во Владивостоке».

Защита проектов прошла успешно, участники программы «Курс на бизнес и предпринимательство» продемонстрировали высокий уровень подготовки и заинтересованность в развитии своих идей. Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов в учёбе и развитии предпринимательских навыков.

